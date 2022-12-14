夢想淘心室12月14日週三單元【曉宇宙-曉曉問大大】邀請到的大大是台灣知名的升學輔導團總召-張財銘博士。小時候想成為一名老師，現在如願成為了升學輔導專家，引領學生選擇未來科系成為最好的自己。充滿愛心的張財銘博士未來最想做的工作竟然是成為全職志工，他在節目形容自己像是蘋果一樣，希望大家都能從中攝取到營養，就像是常聽到的諺語「一天一蘋果，醫生遠離我」，希望能一直扮演著協助他人，幫助大家遠離不好的事物的角色。

擔任升學輔導工作二十多年，學識與能力超優的張財銘博士，從念書開始就斜槓各領域，因此對事對物與對人都有客觀與全面的見解。面對升學與科系選擇，他建議大家要先了解自己喜愛的事物，現在很多學校都有提供跨領域的學程，斜槓再也不是難事。

在此面臨升學與學測的緊張時刻，可能會有許多學生與家長開始擔心關於考試與未來出路的因應方式？或是考完後如何在倍率篩選上勝出等問題，節目中張財銘博士解析現況，並在最好與最壞的處理原則上提出建議，他鼓勵大家「只要你盡最大的努力，上天都會給予你最好的安排，任何時候都能是最好的時機。」

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