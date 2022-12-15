東海大學結合校內農牧場資源，打造馬術練習場域，成為中台灣第一所在校內擁有馬廄的大學，今年寒假更首度引進小班制兒童馬術冬令營。校方表示，建置馬廄除了讓校內學習場域更多元豐富，寒暑假馬術營也便利家長們不用大老遠將孩子送至郊區學騎馬，省去舟車勞頓之苦。

東海大學校地廣闊，校內除了有國定古蹟路思義教堂之外，更有農牧場飼養乳牛，是中部熱門的觀光景點之一。日前校方結合農牧場資源打造馬廄，讓東海成為中部第一所在校內擁有馬廄的大學校院，今年寒假，該校推廣部引進馬術教學課程，推出「馬上培養品格力」小班制馬術冬令營，課程上架即受到家長關注。

東海大學推廣部主任許和捷表示，馬術冬令營課程除了認識馬匹、領馬、騎乘等必備項目，更導入品格培力概念，藉由與馬的相處中，讓學員學會尊重生命與愛護動物的精神，而在騎乘馬匹的過程裡，也能學習提升自信、互助合作和信任扶持的內在價值，除了培養興趣愛好，也能加強學童的品格。

小班制的「馬上培養品格力」馬術冬令營受到家長們關注。(照片/東海大學提供)

近年來東海大學不只向外拓展營隊類型，也向上發展至國高中營隊，協助學生探索未來科系選擇及學習歷程。推廣部課程組長張睿昇指出，東海推廣部辦理兒童營隊已有20餘年，曾有兒時來參加營隊的孩子，就業後和同事一起回來報名推廣部職訓課程時，還找到當初偷偷刻在牆壁上的名字，笑稱與東海有著難忘的兒時記憶連結。

東海大學兒童營隊讓學員透過攀樹觀察樹木與自然生態。(照片/東海大學提供)

東海大學校內養蜂，並讓兒童體驗蜂農生活、觀察生態。(照片/東海大學提供)

2023年東海大學冬令營除了馬術課程外，另開設運動、廚藝、攀樹、科學、程式設計、邏輯思考、親子日語、英文桌遊等30個多元營隊。許和捷提到，東海大學擁有寬敞的都會區校園環境優勢，既能節省交通時間，也能拓展學習的廣度與深度，使得娛樂與學習兼備，讓親子都能輕鬆自在。