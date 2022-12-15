臺北市立中正高中自108學年度發展人工智慧學程，至今已有四屆學生，且與台北科技大學、淡江大學及西門子公司、達明機械手臂公司進行課程合作，不論是師資、設備、大數據資訊等皆協作發展。9日AI課程專班高二學生和師長一行23人，前往廣達集團旗下達明機器人公司桃園廠，親身經驗臺灣協作機器人的製程和應用，見證全球機器人密度台灣排名第8名的驕傲。

達明機器人公司的參訪行程，由教務主任許孝誠帶隊，AI學程專班高二學生20人，第一次造訪夢寐以求的科技大廠內部，從協作機器人理念、機器手臂於工業4.0的運用，並親臨實驗室的機械手臂體驗，參觀學生無一不大開眼界。

參訪過程學生發揮探索精神，好奇提問，展露當前高中學生在意的問題，「薪資待遇如何?報酬很高是因為責任制的緣故嗎」、「機器人自動學習的點位概念，跟數學函數有關嗎」、「公司聘用新人比較重視英文，還是資訊、數學呢，為什麼」、「科技廠是不是分工都這麼精細，廠房的管制也跟想像中的不一樣，是不是都要刷卡認證呢」，整個參訪行程，就像是職涯試探的試金石。

親臨實驗室的機械手臂體驗，讓參觀學生無一不大開眼界。(照片/中正高中提供)

中正高中校長江惠真表示，AI課程專班已經邁入第5年，穩定發展，整合大學學術資源、產業界實務經驗、臺北市智慧及資訊科技教育白皮書政策目標，高中學習階段除了數學、生活科技和資訊課程等課程，強化邏輯思考、運算思維，處理打底功夫之外，同時開始接觸工業4.0的機器學習概論、Python程式設計、專題製作實務、認識實務專案等。參訪的行程是打開學生視野最快的方式，不管是達明機器人公司或者西門子公司，都是學校重要的學習資源策盟夥伴。而，每年6、7月，高二學生的專題成果分享會更是最重要的里程碑。期待課程真正扎根，從高中時期就能打開未來人才的數位科技、智慧生活想像力。

中正高中校方表示，期待課程真正扎根，從高中時期就能打開未來人才的數位科技、智慧生活想像力。(照片/中正高中提供)

中正高中AI課程專班高二學生馬崧祐表示，AI學程是課後編成的班級，因此除了既有功課外，還多了不少的密集課程和專題課程，其實是既充實又驚奇。111年7月暑假，就到淡江大學密集訓練商業管理知識。目前高二年度專題的初步構想，經過10月28日校長、西門子、工研院、達明機器人及北科大等外部專家諮詢會議後，已經和同學們著手調整。但，這次達明機器人工廠參訪過後，想法又有點不一樣，會趁著熱度趕緊動工，很感謝學校師長這次行程的規劃及安排。