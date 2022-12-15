教育部於12月12日至14日舉辦「2022自主學習節」，12日及13日於全臺20縣市安排中小學公開觀課活動共計89場，14日於高雄展覽館盛大舉辦「數位科技輔助自主學習研討會」。連續4年執行「班班有網路，生生用平板」政策，推動中小學數位學習精進方案，在前瞻基礎建設計畫規劃執行的「科技輔助自主學習計畫」基礎下，數位學習成效有很大的進步。

臺灣自主學習節從107年開始舉辦，迄今已邁向第五屆，今年總計有67所學校89場次公開觀課活動，數量高於去年2倍之多，實體及線上超過千名教師參與，共同見證臺灣科技輔助自主學習成效遍地開花，展現優質教學成果。

桃園市仁和國小公開觀課。(照片/教育部提供)

14日研討會活動當日除了有102組教師團隊獲頒數位學習推動優良教學案例獎項，並表揚教育部因材網績優學校及教師，以鼓勵各校持續投入外，也請政府及民間數位學習平臺、縣市及教師代表分享數位學習推動經驗與成果，另外特別邀請香港中文大學何世敏顧問進行「四學活用─如何提升自主學習課堂的效能」專題演講，現場也同步進行數位學習論文發表，透過豐富的活動與充實的內容，銜接理論與實務，豐沛數位學習推動量能。

彰化螺青國小公開觀課。(照片/教育部提供)

南投縣史港國小主任施君潔實行「科技輔助自主學習」教學模式多年，是今年獲頒優良教學案例特優獎教師之一，他表示，數位學習不僅是教學工具上有革命性的改變，更是挑戰思維的創舉，使用科技融入教材，有別於紙本或闡述的呈現，能夠跨越時間與空間的限制，且透過立即回饋、適性診斷等功能輔助教學，提升學生的學習成效。

臺中市北屯國小主任葉晉源認為，將科技融入教材中，讓學生的學習興趣提高，教師有時間正確引導學生的自學方式，讓學生快速培養自學能力，提高自學成效。因為以學生為學習主體的教學模式，改變了課堂上的氛圍，教師善用正向鼓勵的語言，讓師生互動更加良好。

導入新的教學方法，需要親師生共同努力，嘉義縣太保國小教師林玟伶提到，透過親師溝通，引導家長反思數位學習的優勢和未來的學習趨勢，清楚說明班上數位學習的實施方式，營造全班正向溫馨的數位學習氛圍，才讓數位學習推動更順利。

教育部奠基過去數位學習推動成果，於今年推出「推動中小學數位學習精進方案」，普及推動數位學習，達到「班班有網路、生生用平板」目標。教育部表示，期盼教師在致力於提升教學品質同時，能善用數位科技進行適性教學及自主學習的教學模式，啟發孩子無限創意及自主學習能力，今後也將持續藉由公私協力充實數位學習內容與平臺資源，並且透過完備的教師增能架構及支持系統等方式，引導教師們進行數位教學，期提升學生學習成效。