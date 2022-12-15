第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」12月15日在大直典華溫莎堡舉辦公益音樂走秀，由知名作家暨節目主持人蔡詩萍及女力網紅CEO Lady Michelle蜜雪兒郡主聯手主持，現場除頒發24位「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」網紅品牌大使及7項特別獎，也同時慶祝三個首度公開發表，分別是Lady Michelle蜜雪兒郡主「營銷世界真有趣」新書發表、大賽主題曲「就是愛分享・我想紅」MV發表（https://youtu.be/LR40yQYVwfY），以及「1230就是愛分享全民網紅日」訂定發表。「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，除將本屆參賽者報名費全數支持「1919陪讀計畫」，現場也舉辦讓愛傳下去義賣活動，目標募款30萬元，讓更多弱勢家庭的孩童能得到教育及陪伴。

去年主辦單位透過活動廣邀各界及企業支持教育公益，實踐ESG GO精神，共募集超過300萬元支持「全阿美語河邊教室｣，今年再度號召網紅及企業做公益，力挺「1919陪讀計畫」，歷年來參與「1919陪讀計畫」的藝人包括吳淡如、蕭敬騰、林依晨、田馥甄、梁文音、林俊傑、陳妍希、賈靜雯、白家綺與吳東諺夫婦到月老女主角王淨，都是無償代言與宣導，期盼喚醒社會大眾對弱勢、偏鄉孩童的重視，讓愛心積沙成塔，匯聚成強大的能量。

饒舌歌手夏沐現場演出。（攝影/王雅芬）

蔡詩萍表示，「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」不僅是全國唯一支持公益的網紅大賽，也是全國唯一有「KOLSTAR網紅AI導師」的網紅比賽，今年特別力邀銘傳大學傳播學院合作，以數位製播力、內容創造力、個人品牌力、直播銷售力、社群推廣力以及業績導向等面向，設計出網紅的評選條件，從學術研究角度協助參賽者更了解自己的網紅特質，是業界唯一由產、官、學合作的網紅大賽。

為了募集新台幣30萬元捐贈「1919陪讀計畫」，走秀現場提供知名品牌商品的限量公益福袋、兩性作家陳艾妮的淡水河創作油畫進行競標，只要捐款5000元即限量贈送國際原住民藝術家優席夫的限量版畫「笑兩個」以及典華師傅精心烘焙的奉茶酥，

MiiShare101就是愛分享網紅大賽 公益音樂走秀大合影。（攝影/王雅芬）

今年MiiShare101就是愛分享共有25個來自不同領域的企業共同參與，善盡企業社會責任，對環境、社會永續的發展盡一費心力。全民皆網紅的時代已經來臨，主辦單位擬將12月30日定為「1230就是愛分享全民網紅日」，期許每位網紅在年底回顧4個100目標達成率，讓台灣的網紅公益事業，在世界發光發熱。