為培養同學們對於周遭公共事務的關注，以身邊的公共資源為出發點，結合自身的日常使用經驗與所學，讓整體環境更加便利、友善、美好，臺北市松山區公所於近期造訪臺北育達高中，舉辦「111年度參與式預算初階課程」，期盼透過年輕朋友們的觀點與視角，以不同角度瞭解市民們的需求，共同關心我們生活周遭的公共環境。

本次參與式預算初階課程，參與對象為本校普通高中及多媒體設計科班同學。於臺北市松山區公所行政團隊及志工群的引導下，每位同學分為不同組別，並在各組的桌長引導下，大家齊心合力、集思廣益，以公共事務為主題，就日常生活經驗，共同討論如何可以讓公共環境變的更好、更完善。育達高中校方表示，過程中不時聽見許多創意十足、天馬行空的想法，其中也有不少同學對於校園周遭公共環境分享自己的實質建議與改善方法，讓大家看見臺北育達高中同學不僅技藝方面表現亮眼，同時亦能運用專業知能，落實回饋社會。

每位同學分為不同組別，並在各組的桌長引導下，共同討論如何可以讓公共環境變的更好、更完善。(照片/育達高中提供)

臺北市松山區公所行政團隊及志工群引導育達學子討論公共議題。(照片/育達高中提供)

何謂「參與式預算」？在以往的年代，公共預算分配絕大部分是掌握在民意代表、政府官員、專家學者、社會團體的手中，而參與式預算則是強調透過民主的程序，讓社區成員能夠決定公共預算的某部分該如何支出，讓預算編列與執行更加公平、有效率，也能提升人們對於公共事務的關心。

2020年舉行的臺北市參與式預算論壇，育達高中多媒體設計科學生團隊即以《繪出松山青視代》一案獲選為當年度特優提案。(照片/育達高中提供)

育達高中亦積極推動同學參與社會公益活動，近年亦繳出亮眼成績，2020年舉行的臺北市參與式預算論壇，多媒體設計科學生團隊即以《繪出松山青視代》一案獲選為當年度特優提案，經過市府及校方多次協商，最終選定於民生社區活動中心試辦，最終成功活化公共設施使用狀況，更獲得臺北市長柯文哲肯定。透過參與式預算課程，不僅讓同學們可以做中學、學中做，在參與活動過程中體會公民參與的精神，同時也能夠藉由課程的推廣將公民提案的概念向下紮根，讓臺灣每位民眾都可以更加留意我們所生活的環境，為改變社會盡一份力。