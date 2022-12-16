南華大學USR計畫團隊於日前參加由教育部大學社會責任推動中心舉辦之「2022 USR EXPO 大學社會實踐博覽會」活動，以「以慢城意涵推動宜居城鎮生活-國際連結類萌芽型」為主題，展現執行生態農業產業、慢食慢遊鏈結、慢城經驗擴散至國內場域及泰國的優良成績，與結合SDG2(終止飢餓)、SDG4(優質教育)、SDG 12(永續的消費及生產模式)、SDG 17(促進目標實現之全球夥伴關係)等四項之執行成果。

本次南華大學在參與EXPO活動展出前，受教育部高教司推薦，受邀《高教創新》「大學社會責任(USR)」單元進行採訪，分享相關經驗及成果，並於EXPO活動當日，在開幕區旁的評鑑雙月刊專區展示出團隊計畫成果。活動當天教育部長潘文忠、立法委員吳思瑤在展場巡禮中，也親自至南華大學USR計畫團隊攤位參觀並合影，由南華大學副校長林辰璋進行解說團隊理念與計畫內容，其執行成果深獲肯定。

教育部長潘文忠、立法委員吳思瑤親自至南華大學USR計畫團隊攤位參觀並合影。(照片/南華大學提供)

林辰璋表示，執行USR計畫五年來，在農業區、城鎮區及國際區三項執行項目上成果豐碩，此次也邀請三位參與Teep計畫的泰國交流學生一同參與本次活動，以全英文的方式向大家介紹成果，讓大家可以深入了解嘉義大林，也認識南華大學USR。

活動中各校交流熱烈，南華團隊教師也與多校相互交流，分享執行心得，並與長榮大學簽署MOU，強化雙方的合作與交流。該計畫團隊主持人林俊宏教授表示，期望透過交流與資源互動，擴散慢城意涵，使大學成為推動社會發展的重要動力。

為期兩天的展期，除了於計畫主題區展出之外，也分別參與推動中心的「校務區」、「攝影展」、「微電影展」等三處展示年度成果，運用背板展示、成果影片輪播、實體展品等多元形式，呈現該校計畫於在地方駐地經營、台灣慢城聯盟、泰國實踐等成果。團隊透過長期與社區夥伴互動，於今(111)年成立雲林縣古坑鄉「麻園社區駐地工作站」，也深入推動慢城，並於台灣慢城聯盟擔任認證專家及智庫腳色，提供地方創生及相關策略。

本次南華大學連結泰國U2T計畫，辦理線上論壇，共同分享社會實踐計畫執行經驗，並與姊妹校RMUTL共同開創慢意涵的跨國設計思考數位課程Design Thinking，捲動外籍生參與社會實踐，展示出社會責任豐碩成果。團隊並以Q版諸羅樹蛙作為展場吉祥物，吸引觀展民眾目光，也與民眾分享環境保育的重要，參觀民眾對南華大學的計畫內容及執行成果皆表示讚賞。

團隊並以Q版諸羅樹蛙作為展場吉祥物，吸引觀展民眾目光，也與民眾分享環境保育的重要性。(照片/南華大學提供)

參加EXPO活動的團隊教師王慧蘭副教授指出，透過此次活動，與各大專院校USR計畫團隊分享交流，除了可以促進地方實踐蓬勃發展外，更展現出教育的能量。陳惠民副教授說，參與USR計畫將屆五年，一點一滴累積的成果相當豐碩，也期許未來持續擴大效益。

南華大學執行教育部推動USR計畫五年以來，遵循以人為本，從在地需求出發，透過人文關懷與協助解決區域問題，善盡社會責任之目標，努力深耕區域與在地特色發展，強化在地與國際的連結。期許下一期的USR計畫，能讓各校有機會得以繼續深化與場域的連結，落實更寬更遠的大學社會實踐，帶動地方成長動能。