為拓展我國青年國際視野、增進國際經驗及加強全球移動企圖心，教育部鼓勵我國優秀青年赴國外留學，並獎助弱勢族群學子赴海外（不含大陸地區及香港、澳門）知名大學攻讀博碩士學位，藉此深化國際教育交流，厚植國家優質人才培育。

教育部112年留學獎學金甄試將於112年1月12日（星期四）上午8時30分開放網路報名，一律採線上報名，報名期間至112年2月9日（星期四）中午12時截止。申請人已申請國外優秀大學，但無法於前述網路報名截止時間前取得入學許可者，入學許可繳交截止日期可延長至112年3月13日（星期一）。

本獎學金核發一般生每名每年1萬6,000美元，受獎年限最長2年；特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生）每名每年核發3萬美元，受獎年限最長3年。112年留學獎學金提供205個名額，包括190個一般生名額（一般學群名額155名、選送赴特定國家名額35名）及15個特殊生名額（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各5名）。本獎學金甄試採書面審查，擇優錄取，歡迎優秀青年學子踴躍申請。

112年留學獎學金申請人須於報名截止日前取得國外大學校院博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。一般生除「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」及選送赴新南向國家申請人得選擇攻讀碩士或博士課程外，其餘學群均須攻讀博士課程；特殊生則不限學群可選擇攻讀碩士或博士課程。報名資格、甄試日程及其他規定，請至教育部國際及兩岸教育司網頁「留學獎學金甄試資訊」參閱甄試簡章（https://reurl.cc/6D8V1O）及日程表。

為宣導各項留學獎補助資訊以鼓勵青年學子勇於出國留學追夢，教育部設有「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」官方網站（https://twgps.moe.edu.tw/）及臉書粉絲專頁，歷來已邀請多位學人分享留學準備、國外留學及工作經歷，歡迎有意出國留學攻讀博碩士學位之優秀青年，關注官方網站並追蹤粉絲專業的最新訊息，協助您掌握各項留學獎補助的最新資訊。