台灣在2025年即將邁入超高齡社會，居家照顧系統需求逐漸增加，弘光科技大學智慧科技應用系副教授林佩蓉帶領研究團隊研發「虛擬實境復健訓練系統」，提供物理治療師進行遠距照護，研發成果不僅得到專利，更榮獲2022年美國國際發明展金牌、2022年第16屆波蘭華沙國際發明展金牌及日本特別獎。

林佩蓉表示，近年帶領團隊執行科技部計畫，陸續將研發成果技轉及取得發明專利，並與學校物理治療系教授陳翰裕進行跨域合作，整合虛擬實境與腦電科技，設計具代償判別機制之復健功能系統。她也談到，疫情衝擊全球之下，遠距醫療及居家照護需求驟增，因此持續研究及改善系統設計，VR裝置採無線模組即可連線系統，讓患者操控更輕便，且提升方便性。

VR裝置採無線模組即可連線系統，讓患者操控更輕便，且提升方便性。(照片/弘光科技大學提供)

林佩蓉指出，台灣即將邁入超高齡社會，在地老化、以社區為基礎的遠距醫療服務，已然成為長照趨勢，團隊不斷深入探討及調整該系統，研發出有別於市面上的系統，特別顧慮到復健各種面向，分析中風患者姿勢上的錯誤並加以警示與記錄。考量偏鄉患者就診不便，往返醫院也費時，如果中風患者家中有這套系統，將有利於進行居家復健。

林佩蓉進一步說明，該系統設有8種不同情境的復健系統，設計各種訓練的任務，更能偵測腦波了解病患情緒，物理治療師與病患在不同空間操作時，戴上MR混合實境裝置，即可透過3D全息投影技術操控病患復健記錄，並將腦波數值顯示在疊合在視野範圍中，進行多人虛擬空間協作互動，了解病患在復健過程的情緒狀態，以及是否因復健任務困難影響患者心情，此有助於遠距醫療人員掌握患者適合哪一種復健動作，適時調校訓練內容及衛教，增加遠距復健效果。

多人虛擬空間的協作互動，能了解病患在復健過程的情緒狀態，以及是否因復健任務困難影響患者心情等情形，增加遠距復健效果。(照片/弘光科技大學提供)

弘光科大四年級學生古秀茜透露，由於先前是念資料處理科，幾乎沒學過程式設計、韌體，所以算是跨域從頭開始學習，雖然一年級起步比別人慢，但自己遇到難題便會請教老師，並與同學積極討論，就是希望能儘快趕上大家的進度，在參與系統研發團隊後，更是經由老師指導下學習查國外論文，學到更多課堂上沒接觸過的知識。

古秀茜說，從大三起參加研發，主要負責模組設計，例如場景、物件，幾乎每天都花至少2小時以上進行研究，過程中如果遇到瓶頸，便上網查相關資訊，萬一無法解決，便把問題分解再試試看，探討「別人做得到、我為什麼不能」，用實驗的精神不斷重複，失敗了便暫時放鬆休息放空，回過頭再操作，有時就突然有破解靈感，最後順利完成任務，她強調「有心學都不是難事，不要把事情想得很困難。」

另一位參與研究的大四學生林立倫說，自己主要是寫程式開發，但光了解物理治療復健的方式，便花了至少4個月。由於完全不懂物理治療，對他而言非常難，屬於全新的領域，因此特別去學相關知識，熟悉之後才能進行程式開發，確保每一個動作對病患有復健效果。

林立倫表示，跟著老師參加專題計畫後，課餘時間就是待在研究室鑽研開發，把復健姿勢套入系統內，建立資料庫，每個步驟對他來說都有難度，經過一年跟著老師研發完成系統。他提到自己對程式開發有興趣，覺得中部有中科園區，畢業後就業機會多，因此從高職的資訊科畢業後便選擇到弘光唸書，參與虛擬實境復健訓練系統研發，累積職場競爭力。