玄奘大學注重課程與實務的結合，近年持續推動創新創業、大學社會責任(USR)等相關計畫。該校藝術與創意設計學系更首度於2023年在新竹安捷國際酒店成立1號店，並計畫以每年擴展一個新據點為目標。

為迎接萌兔的來臨，玄奘大學攜手華圓設計行銷股份有限公司與新竹安捷國際酒店，以打造「藝棧藝居」為概念，首波2023鴻兔大展-「創意彩繪免年公仔展售會」做為暖身活動之一。本次展出由師生個別發揮創意巧思，以手繪及複合媒材打造單一公仔作品，並以親民的價格接受現場搶購立即帶回，同時本次活動結合了該校餐旅系研發的新竹在地特色伴手禮進行現場銷售。

2023鴻兔大展-「創意彩繪免年公仔展售會」海報。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學校長簡紹琦表示，此次「藝棧藝居」計畫不但是跨域學習的起點，同時也是深耕在地及體驗創業的好機會。有這麼強大的合作伙伴支持，相信玄大師生必能獲益良多，成果值得期待。

2023鴻兔大展-「創意彩繪免年公仔展售會」展出作品之一學生林欣瑤作品。(照片/玄奘大學提供)

藝創系主任翁梁源說，藝術如何融入生活中是藝創系一直以來的發展目標，很高興能在共同理念下與華圓設計行銷股份有限公司及新竹安捷國際酒店合作，借此逐步將藝創系的插畫設計、立體工藝(玻璃、陶塑、金工)及平面繪畫純藝術等系所發展特色，在相關的課程中置入可商品化的概念，亦可提供大量的藝術文創化商品。本次在新年即將來臨的前夕，特別以兔年為主題的創意彩繪兔年公仔，不僅展現參與同學的積極面，同時亦提升系上的學習氣氛，學生平時的課業不單只是作業而已，而是實現自身作品可銷售的契機。