夢想淘心室12月16日【創時空】邀請到冠軍建材林孟瑜特助與台北市室內設計裝修商業同業公會凌健星副理事長，在節目中與聽眾分享永續議題與社會新鮮人踏入職場的建議。夢想淘心室的特色話題是在節目中請教來賓自己覺得像甚麼水果或菜餚？林孟瑜比喻自己就像是草莓蛋糕，一個在冬天熱銷的搶手貨，即使在夏天草莓產量比較少，但是消費者仍舊很喜歡吃，常常形成短缺的狀況，身為企業第三代的林孟瑜期望冠軍建材也能成為一年四季消費者都會想起的品牌。

凌健星副理事長則比喻自己像日本的拉麵，原因在於現今室內設計主打極簡的設計樣貌，像日本的拉麵，一種極簡的飲食風格，但是在其背後不管是湯頭的熬煮、食材的選擇、下麵的時間，都是需要花費很多時間與功力才能完成，室內設計也是一樣的，看似極簡的設計，但每一個設計巧思都是設計師花費許多時間去想出來的，就像磁磚一樣，看起來簡單的一個樣式，背後也是設計製作磁磚團隊與師傅辛苦窯燒出來的。

林孟瑜在節目中分享祖父創建冠軍磁磚，始終秉持著【創造精緻空間 提升生活品質】的理念，期望做出最好的磁磚，因為每個人一輩子可能就只買一個家，希望自己的企業能提供品質最好的磁磚給消費者，讓消費者入住這個家可以無後顧之憂。

此外，小時候志願是想當老師的林孟瑜比喻磁磚就像魔法、設計師就像魔法師，兩位一起結合才能做出最夢幻的家給消費者。內外在都蠻像一位具有魔法的老師的林孟瑜特別叮嚀消費者，在選購磁磚時要特別注意產地，未來如真的需要維修才有在地的服務，不會找不到售後服務，有更多精彩內容都在今日的節目。

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