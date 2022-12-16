為持續精進臺北市教師教學研究知能，分析教育政策實施轉化過程與實踐價值解決學校實務困境，臺北市辦理第23屆中小學及幼兒園教育專業創新與行動研究徵件，並於111年12月16日(星期五)於臺北市國語實驗國民小學進行頒獎典禮，以鼓勵教師於過程中實踐學校教育改革之價值。

國語實驗國民小學頒獎照。(照片/臺北市教育局提供)

本屆行動研究由三個學層徵稿，其中幼兒園組參賽作品94件(課程與教學類63件、轉變或創新類31件)、國小組參賽作品164件(行政管理及創新類31件、課程教學及評量類115件及班級經營及輔導類18件)及中學組參賽作品271件(行政管理及創新類參賽作品共19件、課程教學及評量類參賽作品共235件及班級經營及輔導類參賽作品共17件)，足見教師對此活動的重視與肯定，從作品內容中亦顯示教師於教學方面的創新與精進，充分帶動整體教育的成長與進步。

本屆獲獎作品，各種主題的作品百家齊鳴，展現了優異的成果，評審委員均給予高度評價。永春高中教師潘宜均、潘玳玉及張云棻(現任中山女中校長)以「落實社會情緒課程的多元評量 —以健康生活行動方案心理健康組為例」為主題，榮獲行政管理及創新類特優，教師們以學生非認知能力的加強為出發，發展學校課程並建構量表，發展學校自己特色，透過推動經驗及過程，能提供其他學校作為發展校本特色依據。

辛亥國小頒獎照。(照片/臺北市教育局提供)

永春高中頒獎照。(照片/臺北市教育局提供)

另班級經營及輔導類特優作品「以LINE用Line激勵，親師生相互支持共三贏」，為弘道國中團隊—教師張雅婷、張婷宜及黃美惠分享推動過程，以常用社群溝通軟體LINE為主要媒介，融入師生共好理念，依序點、線、面到體的整全推動。過程中雖然艱辛，但能有效提升家長對教師的信任與肯定，凝聚班級向心力，創造出親師生三贏局面則令團隊十分開心。

教師專業發展及提升教育品質為本市重要政策，即使面對疫情肆虐，臺北市在國際間教育項目上屢屢展現創新表現，期待未來能有更多、更蓬勃的教學研究活動，提升核心素養教育品質、發展全人教育，讓教育成為臺北市的榮耀。