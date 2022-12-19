夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到目前就讀銘傳大學廣電系的Joanna，她夢想成為電台DJ與一位廣播主持人，Joanna覺得自己像蘋果一樣嚐起來有酸有甜，有時候的她可以謹慎小心，有時候的她也能活潑熱情，就跟蘋果一樣有酸有甜，散發著不同的魅力。

Joanna與弟弟兩人雖然只差3歲，雖然姐弟個性差異不大，但因為二人皆在外地讀書，感覺上似乎有點距離，但通過兩人之間一個非常可愛的共同嗜好而默契十足。這個連結姐弟間情感的話題居然是卡通，兩人時常討論卡通裡面的劇情，甚至連角色台詞都能背誦自如。

大四的Joanna目前正在畢業製作當中，與組員共同創作了播客節目<歪七扭8bar>，主要節目內容是大學生的金錢觀、宿舍生活等等，有興趣的聽眾想知道更多資訊就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

節目收聽入口: https://sndn.link/928campus/9IXDR2