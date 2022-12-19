新北市政府與國立陽明交大攜手打造全國規模最大高中數位教學專區，並為47所公私立高中設置專屬學習平臺，提供全市4萬多名學生免費使用，參與校數及學生數皆為全國最多，更領先與歐洲最大的磨課師平臺(Future Learn)合作，建置線上雙語遊學團，師生免出國即享國外學習資源。

今(19)日在新北市副市長劉和然見證下，教育局長張明文與陽明交通大學校長林奇宏簽訂合作協議。副市長劉和然表示，新北市率先全國與陽明交大合作開設生物與醫學相關基礎課程，讓學習加深加廣，培養未來醫師工程師、醫師科學家等跨域人才。數位專區的建置，以百門課程、線上雙語遊學團等優質數位內容，養成學生自主學習能力，實踐教室無邊界、學習無國界的教育願景。

陽明交大校長林奇宏表示，促進中學教育的智慧學習，是大學與高中深化合作的重要起始點，藉由建置高中數位教學專區，提供師生跨校、跨域資源連結，正是陽明交大深耕在地的例證。

陽明交大校長林奇宏表示，促進中學教育的智慧學習，是大學與高中深化合作的重要起始點。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，智慧教育的推動，需整合軟硬體，才能營造適性的學習環境，提供符合高中學生學習需求的課程。藉由專區建置，全市47所高中皆有擁有自主經營的數位學習專區，學生不分城鄉，皆可享受無距離感的大學數位資源。修習完畢該課程，還可免費下載學習證書，豐富學習歷程檔案。

海山高中圖書館主任曾碩彥表示，高中數位教學專區，對於教師而言，也是資源共享平台，其中規劃數位教學能力培訓/認證制度，依據教師需求，循序進行數位增能，以培養開發特色數位課程的能力，教師可將自己設計的各式線上課程教材，在專區中與其他教師分享，也可以從中下載資源，豐富課程教學。

錦和高中學生謝坤燁及呂芷儀表示，學校運用數位教學專區，讓學生於彈性學習時間進行自主學習規劃，同時提供個人專屬的自主學習手冊，詳列使用方法，讓學生輕鬆入門，而他們則是利用每周2節課，依照興趣選擇課程，上完課還可積累學習歷程，很有成就感。這100多門課程也都對應到大學學群，非常符合目前的高中學習需要。

新北市自109年起陸續與國立政治大學、臺北市立大學、臺北大學、馬偕醫學院等簽約合作短期課程。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市自109年起陸續與國立政治大學、臺北市立大學、臺北大學、馬偕醫學院等簽約合作短期課程。今(111)年與國立陽明交通大學簽約數位專區後，已完整對應大學18學群的課程拼圖，提供高中學生適性學習、生涯探索的課程規劃。鼓勵師生善用數位專區(https://www.ewant.org/local/enterprise/collegepage.php?id=297)，一起努力，讓校校有平台、生生有課選、師師能做課，共創更多教育的美好。