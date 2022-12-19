隨著12年國教新制開跑、108課綱上路，教學將更著重於「素養導向」教學，讓學子在知識之外，同時能擁有「技能與態度」，並將「知識、技能、態度」合一。為響應新制，育達雙語國中部本學期將舉辦數場「百工職場體驗活動」，期望同學們透過參訪了解現實中的產業及工作世界，啟發多元知識、技能性向、工作態度及興趣，並強化素養教育。

由育達雙語國中部舉辦的「百工職場體驗活動」首場選在台北市動物之家，結合SDGs第15項目標「陸域生態」讓同學們除了認識動物之家的工作環境，也聆聽工作人員講述現行社會中流浪動物的議題，以同理心關懷身邊的環境。

同學們專心聆聽工作人員講述現行社會中流浪動物的議題。(照片/育達高中提供)

在動物之家服務13年的何老師非常細心地帶著同學們參觀動物之家的每個工作場域，也讓同學們採訪工作人員，了解這份工作所需要的能力、特質與使命。何老師耐心回答許多同學們對動保人員工作的好奇，例如要如何管理這麼多的流浪動物、晶片如何植入動物的體內以及執行動物安樂死等相關問題。

何老師最後也呼籲，希望同學在未來能夠對動物保護有更正確的認知，並保有批判思考的能力及「知識、技能、態度」的素養，誠如SDGs第15項目標所期望，同學們能夠更關心我們身邊的人事物，成為具有同理心與獨立思考能力的國際公民。