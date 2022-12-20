中國電機工程學會於12月16日舉行111年會員暨會員代表大會。頒發111年「傑出電機工程教授獎」，今年全國共七位教授獲獎。近五年來，只有二位私校老師獲獎。今年東海大學資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟獲此殊榮。

中國電機工程學會理事長謝繼茂(左)頒發「傑出電機工程教授獎」予東海大學終身特聘教授。(照片/東海大學提供)

楊朝棟為東海大學資訊工程學系終身特聘教授，兼任圖書館館長暨電子計算機中心主任。擁有完整經歷外，並具有豐碩的研發能量。其研究領域包括雲端計算、大數據、平行處理，近年的研究是以雲端及大數據的系統架構與服務、智慧物聯網應用、邊緣計算應用等。他帶領團隊開發與建置主機房與校園用電監測(iCEMS)與能源管理系統(iGEMS)，達到節電目標，榮獲國科會工程處104, 103, 101年產學傑出獎，以及國科會工程處111, 108, 107, 105, 102年產學合作優良獎。

近五年(2018年~)已發表或接受50餘篇SCI/SSCI/EI期刊論文，其中絕大部分論文為第一作者及(或)通訊作者、三本國際編輯專書(Springer Nature出版)、30於篇國際專書章節(Springer Nature出版)。學術國際影響力部分，在Scopus資料庫被引用數已高達2800次以上，Google Scholar Citations資料庫已高達4800以上，其中發表於The Journal of Supercomputing (IF=2.557, 43/109)論文數36篇為世界第一。

東海大學表示，終身特聘教授兼圖書館館長暨電子計算機中心主任的楊朝棟，培育資訊雲端安全學生團隊，績效卓越，連續7年指導學生參與全國學生叢集電腦競賽(TSCC)並獲獎，培育學生團隊在雲端服務及安全研究之實作能力培育，以及研發OpenStack為主軟體定義雲端基礎(SDCI)環境，帶領東海大學電子計算機中心於106年取得CSA STAR認證與107年國科會資訊安全實務研發計畫績優團隊獎。

校長張國恩表示，楊朝棟教授表現傑出獲獎無數。囊括107年資訊月傑出資訊人才獎、110年中國工程師學會「傑出工程教授獎」，是該獎項近六年唯一私校老師獲獎、去年獲中華民國資訊學會「李國鼎穿石獎」，為設獎20多年來第一位私校老師獲獎。上個月甫獲選為中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員與東海大學第23屆傑出校友。今獲得傑出電機工程教授獎，東海大學師生與有榮焉。