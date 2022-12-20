花蓮豐濱附著在岩礁上綠油油的滸苔，阿美族語稱「linnalin」，是慈濟科技大學「藻啟」團隊眼裡的珍寶！

滸苔俗稱「海髮絲」，口味類似海苔，是綠藻植物石蓴科下的滸苔屬。滸苔營養價值高，不但富含膳食纖維、海藻多醣、蛋白質、氨基酸、礦物質，且應用範圍廣，也常被乾燥研磨成粉，作調味料使用。獲得行政院農委會水土保持局第12屆大專生洄游農村競賽「環境永續獎」的慈濟科技大學「藻啟」團隊，以「找（藻）到亮點！啟動部落生命力」為駐村使命，不負眾望獲得12萬元補助。

豐濱貓公部落水質乾淨、無污染，適合將滸苔「商品化」。(照片/慈濟科大提供)

「藻啟」團隊指導老師柯雅淳表示，礙於地理位置限制，以「石門麻薯洞」聞名的豐濱貓公部落，難以發展農業。但是，坐擁天然美景，加上水質乾淨、無污染，又經專業檢驗後，確認滸苔無重金屬汙染，很適合將滸苔「商品化」，打算往觀光客出遊必買的伴手禮思維來研發！

滸苔營養價值高，應用範圍廣，常被乾燥研磨成粉，作調味料使用。(照片/慈濟科大提供)

乾燥後的滸苔香氣獨特，適合作零嘴、甜點的調味。甚至，將萃取其中的營養成分、精華，延伸至美妝產品中，應用範圍將更為廣泛。「藻啟」團隊指導老師劉威忠表示，若能結合在地特色、標誌或故事，再重新包裝成「部落版限定」的滸苔，說不定就能創造出截然不同的效果，進一步提高知名度，並增加觀光人潮和經濟效益。

團隊結合在地特色，推出道地伴手禮，增加觀光人潮和經濟效益。(照片/慈濟科大提供)

「藻啟」團隊不但親自下海採滸苔，再著手清洗多次、烘烤、研磨，更添加至不同甜品，重新排列組合，進而催生出滸苔煎餅、麻糬和鮮蔬餅，更期待能成為貓公部落的特色伴手禮或風味餐。有別於花蓮名產的麻糬，滸苔麻糬決定不包餡料，反而是把麻糬表面煎到金黃微焦，再淋上煉乳，並撒上滸苔粉。軟糯、好咀嚼的口感，再搭配甜鹹不一的味道，大大衝擊了味蕾！「藻啟」團隊再以日式煎餅為模版，添加不同比例的滸苔粉，再邀約部落居民試吃，並蒐集各方意見，大小適中，奶香濃郁的滸苔煎餅才拍版定案。

「藻啟」團隊指導老師耿念慈表示，由於藻類吸碳效率比其他陸生植物要高出10至20倍以上，規劃帶動當地居民，維護保育藻類生長，提升環保意識。未來也會持續輔導貓公部落滸苔的農產加工技術，擴大產業利用，推動農村再生，發揮創意和所長，並以全新的思維和技術，繼續打造永續農村。