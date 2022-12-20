全球共同經歷COVID-19疫情衝擊，大家對於長期投注基礎醫學的研究，不僅在提供臨床治療模式扮演重要角色之外，更能快速生產有效的疫苗讓人民產生群體免疫力，更是有目共睹的防疫醫療成果。長期致力於「表基因體學」研究的中正大學生物醫學科學系，於日前(12月2日至3日)與中正大學高齡跨域研究中心、南華大學科技學院、嘉義基督教醫院、台灣生物科技暨健康產業協會以及日本-台灣-香港癌症表觀基因體聯合團隊，共同主辦「第四屆臺灣表基因體學研討會及生物科技暨健康產業國際學術研討會」，邀請來自美國、日本、泰國、印尼、香港及台灣多所大學及產業的專家學者，討論癌症治療、食品與農業科技以及個人化醫療的議題。

中正大學副校長暨高齡跨域研究中心主任郝鳳鳴教授、嘉義基督教醫院院長姚維仁、南華大學科技學院院長陳柏青及台灣生物暨健康產業協會理事長葉月嬌皆表示，本次研討會能在台灣邊境管制開放後，邀請美國癌症研究權威Tim H.M. Huang與Wei-ping Zou (線上同步)兩位，針對癌症轉移及開發免疫治療與個人化醫療的趨勢研究進行大會主題演講，讓將近200與會學者與學生對於癌症「表觀基因體學」及「藥物基因體學」在精準醫療的發展，以及生技產業的藥物開發趨勢，有非常多的腦力激盪及啟發。結合個人化與精準化的醫療不僅能提升醫療品質與效果，對於加速開發適合不同對象的機能性食品、永續智慧農業與增進長期照護等生技健康產業，也是未來全球的發展趨勢。

美國癌症研究權威Tim H.M. Huangu演講。(照片/中正大學提供)

中正大學生醫系陳永恩教授指出，雲嘉南地區是台灣老化最嚴重的地區，本次特別邀請注重身心靈與生命教育的南華大學一起在兩個會場主辦研討會，結合鄰近醫療單位與政府推動新南向政策的力量，讓我們有機會與日本、泰國、印尼、印度和香港等國家進行合作，參與這次研討會的專題演講與交流。

獲得口頭論文競賽第一名的泰國學生Chotiwat Seephetdee(圖中)與主辦人合照，右為南華大學葉月嬌教授。左為中正大學生醫系陳永恩教授。(照片/中正大學提供)

此次舉辦實體研討會的意義非常深遠，不僅讓多方的學者與產業進行交流，也讓參與的年輕學者和生技相關的學生，有機會深入瞭解基礎研究對全球醫療產業的影響力。為期兩天的研討會也透過舉行學生論文口頭報告及海報競賽，讓學生展現他們的研究成果。在激烈的競爭下，來自泰國Mahidol大學的Chotiwat Seephetdee與中山大學戴彣錡研究生，兩位以同分獲得口頭論文競賽第一名，由台灣生物暨健康產業協會提供獎金5000元。其他獲獎學生包括來自成功大學、中興大學、中正大學、虎尾科技大學、屏東科技大學、南華大學及印度Periyar大學等校。葉月嬌理事長表示，生技產業需要更多優秀年輕人投入基礎研究，相信跨領域合作可以在疫情後創造更多的價值。