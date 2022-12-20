台灣亞洲交流基金會董事長、總統府資政蕭新煌資政應中國文化大學華岡大講堂之邀，以「新南向政策的視野與作法」為題，向近四百位師生演講。蕭新煌今天( 20日)指出，新南向政策是台灣深化東南亞、南亞及紐澳關係的軟戰略與區域政策，自然大於兩岸政策，也可充實各主要國家「亞太戰略構想」的政策內涵，且不只是彰顯台灣的軟實力，更是暖實力。

王子奇校長致詞表示，文化大學在前校長徐興慶的「國際大師、文大薪傳」倡議下，推出重量級學術論壇華岡大講堂。村上春樹說「世間所有的美好，都值得等待」，這場演講雖因疫情之故延後半年，但蕭資政的學術資歷、研究成果、學養思維等廣受各界讚譽，相信必將為師生帶來一場畢生難忘的美好演講。

蕭新煌於演講中指出，與過往只靠政府推動經貿交流的南向政策不同，如今的新南向政策已是多部門、整合性的合作，透過政府與民間的夥伴關係推動，並以軟戰略觀念加強交流及培養各個領域人才。

台灣亞洲交流基金會董事長、總統府資政蕭新煌，今天(20日)應中國文化大學華岡大講堂之邀，以「新南向政策的視野與作法」為題，向近四百位師生演講。王子奇校長頒發感謝狀，感謝蕭資政為師生帶來一場畢生難忘的美好演講。(照片/文化大學提供)

他分析新南向政策與時下幾個國際區域政策的異同表示，美、印、日、澳、歐洲等紛紛提出類似的亞太戰略構想，新南向政策不僅可扮演核心實質角色，也可充實類似戰略構想的內涵；相對的，新南向政策既是台灣對外深化社會文化關係的軟戰略，與中國一帶一路硬戰略目標及作為均不同，故「道不同、不相為謀」。

蕭新煌也前瞻新南向指出，後新冠疫情時代需要著眼於三個加強，分別是：加強既有區域鍵結內涵、加強官產民夥伴關係，以及加強疫後經濟重建、醫療重振及青年就業重整等新使命。

主持人徐興慶講座教授表示，蕭新煌資政清楚說明新南向政策的整體架構、執行的輪廓、經貿、教育人才培育等問題，並聚焦在新南向的軟戰略觀念，以及強調夥伴關係對台灣的重要，不僅是一場獨一無二的學術饗宴，大學各系所也都可據以思考如何去對接、培養優秀的新南向人才。

與談的外交部亞東太平洋司周啟宇副司長表示，新南向政策包括經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結四大面向，亞太司則擔任忠實平台，即使在疫情期間，台灣與新南向國家交流也從未中斷；未來亞太司也將聚焦人才交流，尤其青年雙向交流將成為推動的重點。

另一位與談人中華經濟研究院台灣東協研究中心徐遵慈主任說，台灣跟東南亞及印度的關係正發生質變與量變，從傳統產業轉為高經濟價值的交流。例如這幾年台灣資通訊大廠幾乎都前往布局、創造產業聚落；與此同時，外交部也與其他部會合作，利用台灣半導體核心地位來加強與東南亞國家的連結；並且，目前一些東南亞台商也已進入世代交接，需要更多年輕新血傳承，這些都是台灣年輕人未來發展的契機。