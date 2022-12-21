東海大學攜手世新大學舉辦「假新聞衝擊下的新聞媒體素養論壇」，東海大學校長張國恩與世新大學校長陳清河共同指出，假新聞猖獗，為了避免假訊息持續對國家社會與個人帶來衝擊與傷害，透過論壇的辦理，以提升國人的媒體素養。

東海大學、世新大學、社團法人台灣新媒體科技與教育協會12月21日於東海大學茂榜廳舉辦假新聞衝擊下的新聞媒體識讀論壇，邀請台中市政府新聞局局長鄭照新、世新大學校長陳清河、臺灣藝術大學傳播學院院長連淑錦、前玄奘大學大傳系主任諸葛俊、暨南國際大學東南亞學系副教授張春炎、東海大學公關室主任黃兆璽、TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥、Taiwan AI Labs台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽、好好聽FM董事長潘祖蔭，以及三立電視新聞部節目中心組長彭光偉共同出席。

東海大學邀請媒體人與學界代表針對媒體識讀進行交流討論。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，東海首次邀請世新共同針對假新聞辦理論壇，期望透過專家分析了解各國媒體識讀教育與政策推動，了解為何要參與並使用新聞媒體，幫助閱聽大眾理解新聞內容，以及正在如何受到新聞的影響，以提升辨別假新聞的能力。世新校長陳清河表示，世新身為國內媒體素養教育的推動者，張國恩校長是資訊教育專家，於國立臺灣師範大學校長任內時，雙方就曾對媒體素養交換過意見，尤其對共同推動媒體素養具有共識，期能透過合作，以教育幫助閱聽者對新聞媒體的認識、思考，以及對訊息評估的能力。

東海研發處副研究員兼公關室主任黃兆璽表示，21 世紀的新媒體、社群網路年代充斥著成千上萬的錯誤新聞報導，其中許多只需要在鍵盤前，就可以惡意地杜撰錯誤與不實的新聞，假新聞猖獗、「第四權已死」是當今許多媒體人的感嘆，沒人相信媒體有能力報導真實無誤的新聞，更不會相信新聞的產出背後沒有藏著大量的權力與利益，媒體競爭壓力下，粗製濫造的新聞更影響社會各層面。

黃兆璽說，美國媒體素養專家Potter從媒體識讀和認知心理學這兩個領域進行思考提出兩個理論觀點，首先強調，將每個人作為提升媒體識讀的目標，透過媒體識讀教育，幫助了解媒體內容、媒體行業的動機，以及潛在的負面影響，作為推動媒體素養教育的要點。東海研究團隊也依據學者Potter的媒體認知理論發展一份新聞媒體識讀量表，未來將透過個人的知識結構、個人決策動機、對信息處理工具的了解，以及訊息處理任務的流程四個層面作為推動媒體教育的依據，並發展出量表，持續推動新聞媒體識讀教育。