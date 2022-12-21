長榮大學校長李泳龍率學校各系所主任於12/20日，於長榮大學竹構集會堂(長榮堂)與環球國際文創公司董事長簡廷在，針對共創ESG未來城E化生活智慧之都、元宇宙數位媒體等項目正式簽署產學合作。

長榮大學與環球公司產學合作儀式出席的有校長李泳龍、副校長吳佩芝、李孟娟秘書長、賴信志研發長、產學合作總中心詹前毅主任、ESG產業永續研究中心莊啓佑主任 、職業暨環境與食品安全研究中心 張振平主任、虛實跨境媒體中心鄧偉炘老師等多位系所專家學者。未來將與環球國際文創公司共同研發創造推動台灣首創ESG未來城 E化生活、長智慧之都的三益經濟、創意、公益、生意的文化科技產業發展。

長榮航空大學李泳龍致詞。(照片/長榮大學提供)

長榮航空大學李泳龍致詞表示，1993年以「長榮管理學院」正式設立，2002年10月正式升格為「長榮大學」。至今設有10個學院及1個學部。 2022年，QS世界大學排名長榮大學首次申請即進榜，排名1001名-1200名，全台大學第15名，各系老師實力堅強，創造很多各種研發與創新。

簽署長榮大學與環球公司產學mou。(照片/長榮大學提供)

簡廷在董事長致詞時表示，過去台商長居海外，希望藉由各界菁英成功企業即將退休之際，參與投入共創社會公益，創造無煙囪產業的新商機，引领企業升級轉型，達到產業轉型、社會轉型、生活轉型、習慣轉型的定性與永續常態，實現ESG未來城、創造下一代的美好未來高端經濟發展。

簡廷在董事長也呼籲ESG淨零碳排、預防勝於治療的ESG未來城、E化生活智慧之都創意文化園區，由環球國際文創公司委託豪門文化科技創意公司規劃設計創新發明ESG續動能發電備儲系統創新永續能源生態園區。(照片/長榮大學提供)

環球國際文創公司董事長簡廷在也呼籲共同支持，ESG淨零碳排、預防勝於治療的ESG未來城、E化生活智慧之都創意文化園區，這個由環球國際文創公司委託豪門文化科技創意公司規劃設計創新發明ESG續動能發電備儲系統創新永續能源生態園區。促進高端綠能無煙囪產業經濟，並促進傳統產業轉型，加速提升企業永續競爭力！