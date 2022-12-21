義守大學傳播與設計學院創意商品設計學系三年級學生歐晴華參加「2022年第21屆壓克力創意設計競賽」，設計出可以百變的包包作品「無限」，從1000多件設計作品中脫穎而出，奪下銀獎與10萬元的獎金，創新的設計備受評審們肯定。

市面上的包包有好多種，民眾喜好更會隨著時下潮流而有所轉變，創設系的歐晴華看準消費者喜新厭舊的習慣，創作出可以隨著穿搭而變化外型與顏色的包包，甚至將包包取名為「無限」，代表此款包包的百變樣貌。歐晴華利用雷射切割以及UV噴印的後加工製作方式，再加上扣環的設計，讓消費者可依照所穿服飾，自行搭配不一樣顏色的壓克力裝飾於包包上，壓克力高透光的特性，在不同光線下就會產生千變萬化的效果，等於每次使用都能呈現獨一無二的專屬時尚，連評審也稱讚義守大學的創作，不僅將美學的創意發揮得淋漓盡致，甚至提升了壓克力的價值，是一款兼具時尚與實用的作品。

作品「無限」大玩美學創意，提升壓克力的價值，兼具時尚與實用，大獲評審好評。(照片/義守大學提供)

獲獎學生創設系歐晴華表示，設計出和別人不同的作品一直是她的理念，很開心首次參賽就獲得不錯的成績，非常感謝學校的支持與提攜，以及系上老師和壓克力廠商的教導，特別在創作美學、技術指導的部分，給予她相當大的幫助，也謝謝評審的肯定與青睞，這將成為她未來在設計創作上前進的動力。

作品「無限」大玩美學創意，提升壓克力的價值，兼具時尚與實用，大獲評審好評。(照片/義守大學提供)

創設系指導老師黃琮聖說，比賽過程中，主辦單位安排成品製作說明會，邀請業界設計師經驗分享，帶領參賽者參觀壓克力工廠，讓學生在創作前更了解壓克力的特性，歐晴華將其所學盡情發揮並學以致用，與協力廠商多次溝通修改作品，最終展現出亮眼的成果，實在不簡單。

義守大學鼓勵學子在學期間，踏出學校參與各項活動競賽，發揮所長及新穎的創作能量，讓外界看見義大人的風采。除此之外，義守大學擁有豐沛的國際能量，學校積極拓展國際交流的機會，讓創設系的學子可以走出臺灣，前往世界各國開拓視野，提升設計靈感與專業素養。在疫情期間透過線上交流的方式，與歐美、亞洲各國進行交流與互動外，寒暑假期間更安排學生前往日本各企業實習，無論在專業的培養、語言能力的訓練，以及結識不同國家的友人，都讓義大學子成為最實質的受惠者。