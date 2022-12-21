建國高中「綠藝，不期而遇」轉角創生藝術節，串連美術科高二、高三的課程活動，形塑跨班、跨年段的藝術接力展。相較過往成果展或美術展覽通常在單一空間，今年將場域移至校園各處角落。首先由美術科陳宣義老師和部分高三班級的「翻轉空間造化美」揭開序幕。

學生在高三「翻轉空間造化美」單元活動中，透過綠意空間實察後，討論出校園中匆匆走過不會駐足的綠意角落、或過度擁擠缺少休憩之所。接著，運用美術課完成的清水模多肉植物盆栽和習得的布展知識，在樓梯與廁所的聯通道、巨大黑板樹老樹下、工地廢墟裡、庭院涵洞、電梯台階等地布展。參觀者可以自行漫步探索驚喜，亦可照著高三宋柏諠同學繪製之地圖，依建議路線詳盡繞一圈。宋同學表示：「解構慣用校園地景建築地圖，用綠魔法將校園搖身一變為有機體，將三年來覺得稀鬆平常環境轉化成藝術創作。」

學生在高三「翻轉空間造化美」單元活動中，透過綠意空間實察後，討論出校園中匆匆走過不會駐足的綠意角落、或過度擁擠缺少休憩之所。(照片/建國高中提供)

美術科引入地方創生概念，期待校園本身即可成為另類「瀨戶內海藝術節」，學生亦在成果發表會上，以詩歌、舞蹈、音樂等回應「藝術，隨處皆可發生」的策展概念。負責撰寫策展論述的高三孔維邦同學說：「高三繁重課業與水泥叢林帶給人的心靈壓力，透過植物陪伴注入活水」而孔祥光同學更協助翻譯成英文版，以雙語呈現本次策展概念。

運用美術課完成的清水模多肉植物盆栽和習得的布展知識，在樓梯與廁所的聯通道、巨大黑板樹老樹下、工地廢墟裡、庭院涵洞、電梯台階等地布展。(照片/建國高中提供)

除了陳宣義老師和部分高三班級的「翻轉空間造化美」動態展，緊接著是趙依誠老師和部分高三班級的「一盤藝世界」靜態展，參訪者可體驗青花瓷盤彩繪；余文琦老師和高二班級的「心靈花園」靜態展，從校園寫生連結自我內心世界創作牌卡；蔡莉莉老師和高二班級的「城南舊鋪」靜態展，更將學習場域延伸到周遭社區的老店鋪進行寫生與訪查，採集屬於南門美好故事。