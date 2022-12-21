南華大學於12月20日在大林鎮萬國戲院舉辦「以慢城意涵推動宜居城鎮生活‧大林慢城標章掛牌儀式」，嘉義縣政府勞工暨青年發展處處長陳奕翰、大林鎮公所主秘洪金柱、大林鎮民代表會主席謝明瑞、大林慢城發展協會理事長許開興以及獲選大林慢城標章的15個單位負責人出席與會，縣議員吳思蓉、許有疆及新當選的縣議員江志明等貴賓一同見證大林慢城標章正式掛牌。

南華大學長期以來深耕地方，從嘉義縣大林鎮出發，以系統性透過各部會計畫、教師社群、學生行動與場域共同協力，推展地方文化，打造宜居城鎮，推廣國際慢城意涵。於105年協助大林鎮公所申請通過國際慢城認證，是全國獲得國際慢城認證唯一有大學長期陪伴的城鎮，並辦理大林慢城LOGO設計競賽及攝影比賽，行銷大林。

南華大學校長林聰明表示，執行教育部大學社會責任計畫以來，從大林慢城營造趣的地方型計畫，拓展到國際連結-以慢城意涵推動宜居城鎮生活，以人文關懷的協助作為出發點，結合地方政府及產業資源，跨域合作為帶動大林鎮轉型再生而努力，以解決大林鎮整體發展之困境，更成為大林鎮與國際接軌的橋樑，實踐並落實大學社會責任。

南華大學於20日舉辦「以慢城意涵推動宜居城鎮生活‧大林慢城標章掛牌儀式」，現場有許多嘉賓到場祝賀。(照片/南華大學提供)

嘉義縣政府勞工暨青年發展處陳奕翰處長指出，感謝南華大學師生長期為地方努力，帶動社區再造與活化，也透過一系列活動讓青年回流，期許未來產官學一同攜手合作，促進大林慢城永續發展。

南華大學副校長林辰璋同時是該項目子計畫「街市漫遊(城鎮區)─大林小鎮漫遊趣」及「街市漫遊(城鎮區)─大林生活交享聚」主持人，他說明該計畫除了加以推廣及行銷大林，提升大林慢城意象，更邀請在地創業青年及創業有成企業家，分享對話激盪對慢城創生的想法，以展現大林在地特色，並能打造創新創業的環境。

南華大學於110年邀請5位青年設計師結合大林慢城LOGO，並針對嚴選出的37個大林慢城意象標章推廣點，設計一系列共150款「大林慢城意象標章」，並邀請在地的大林居民及在大林就業與就學的民眾進行網路投票及專家指導，共選出32個優勝標章，將懸掛於各景點，以增加大林鎮民對慢城意象標章之認同度及友善度，進而推廣慢運動。

一系列共150款「大林慢城意象標章」，並邀請在地的大林居民及在大林就業與就學的民眾進行網路投票及專家指導，共選出32個優勝標章懸掛於各景點。(照片/南華大學提供)

當天特別邀請三位青年設計師蒞臨分享創作理念，就讀雲科大創意生活設計系四年級潘冠蓉指出，本次以「活力」、「自然」、「希望」作為標章核心精神，運用簡單童趣的圖樣設計，流線溫潤的線條，勾勒出大林各個店鋪的特色與核心，並以活力的黃色和自然的藍色設計，藉由撞色技巧帶來強烈的視覺感，傳達大林慢城對於品質與創新兼容並蓄的精神，更傳達出與環境和諧的生活之道。

畢業於雲科大工業設計所現職於啟德電子ID設計師的李幸，設計理念以圓形做為基礎，象徵著圓滿融合，將蝸牛趣味性表情與動作，營造出快樂遊玩大林的意境。整體的圖案顏色擷取於大林慢城LOGO，採用黃色作為主體，營造出溫暖又明亮的氛圍，以綠色作為輔色，代表大林生生不息，象徵著如同蝸牛帶領遊客漫步在大林，體驗感受大林慢食樂活的愜意時光。

畢業於南華大學產品與室內設計系現就讀雲科大創意生活設計所的林莞晴說，此系列設計延續大林慢城LOGO中的蝸牛圖像，以可愛童趣的風格串聯景點之建築以及場域意象，形塑大林慢城的獨特形象，透過活潑朝氣的景點圖標，傳遞尋找蝸牛在哪裡的童心感！希望遊客在漫遊大林時也能探索大林之美。

當天於「萬國戲院」進行掛牌儀式，其餘各景點代表蒞臨共襄盛舉，並進行授牌儀式，包含有南華大學、大林鎮公所、台鐵站長宿舍、台糖大林糖廠、大林運動公園、明華濕地生態園區、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、老楊方塊酥觀光工廠、社團國小、安霞宮、翹嘴秋茶店仔、泰成中藥文物館、十信視界眼鏡行、楓丹白露Café等。期望透過青年設計師的創意設計，讓景點logo活潑起來，吸引遊客目光，達到行銷大林、推廣慢城活動的目的。