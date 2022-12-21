臺南市教育局日前頒獎表揚111年度中小學SCRATCH暨機器學習AI程式設計競賽獲獎團隊，本次參賽團隊有186所學校682隊，從預、決賽中選拔出140隊獲獎隊伍，Scratch一般組前2名將代表臺南市參加112年全國貓咪盃Scratch程式競賽。

受表揚的團隊共有140隊，由學校指導老師陪同獲獎選手接受教育局長鄭新輝公開表揚，其中Scratch程式設計國小動畫一般組題目「綠色消費」佳里國小獲得第一名，作品說明清楚完整、人物繪畫鮮明有特色，呈現各種綠色消費實際案例。

國小遊戲組題目「健康促進小鐵人」和順國小獲得第一名，遊戲說明介紹鐵人三項競賽的背景，游泳、騎車和跑步三種遊戲都相當有趣具挑戰性。國中動畫組題目「科技新世界」第一名南光中學，作品用「小R」智慧機器人來展現人工智慧科技，對於機器人與生活串連詳細且深入，並用語音字幕人物造型生動討喜。國中遊戲組題目「南以抗拒馬拉松」第一名黎明中學，遊戲畫面以人物跑馬拉松為主軸，用臺南古蹟為意象串聯4個遊戲場景，製作精美設計連接流暢富巧思及創意。

教育局長鄭新輝表示，今年持續推動設置百人以下學校扎根組，可成教育基金會與教育局簽署「攜手推廣運算思維」合作備忘錄，5年合作計畫共同培訓臺南市程式教學教師人才庫，透過培訓的教師到偏鄉學校協同教學點亮偏鄉程式教育，降低城鄉數位教學落差。

可成科技公司除了挹注經費協助教育局推動程式教學師資偏鄉服務外，也針對臺南市國中小程式設計競賽提供獎金鼓勵學生培養運算思維素養。今年共43所偏鄉學校參賽，國小動畫扎根組44隊；遊戲扎根組51隊，各取16隊獲獎，較去年22所學校參賽，增加了95%，隊伍參賽數也較去年增長31%。動畫扎根組第一名由善糖國小獲獎；遊戲扎根組第一名則由保東國小獲獎。

此外，臺南市推動中小學機器學習AI程式教育，持續與成功大學教授蘇文鈺所帶領的團隊合作，開發AI程式競賽工具和PAIA平台。本屆賽事國中小迷宮、磚塊、乒乓、賽車共8組競賽，國中小共計45校116隊報名參賽，其中獲得首獎最多的是安定國中，共獲得了國中迷宮、磚塊、乒乓組的第一名，國中賽車組第一名則由後甲國中獲得。國小迷宮組第一名南科實中，國小磚塊組第一名大社國小，乒乓組第一名鹽水國小，賽車組第一名東光國小，本屆賽事後甲國中共10隊獲獎是最大贏家，安定國中則是囊括了三組第一名，其餘學校都有競賽佳績共21學校獲獎。

鄭新輝表示，運算思維和AI教育的推展一直是臺南市重點發展的項目。配合教育部政策，同步結合程式教育的推廣與深化。首先，感謝可成教育基金會與臺南市教育局合作推廣運算思維，以及學校指導老師不辭辛勞的陪伴與指導，肯定學校校長與教育局對程式教育的用心推動，也感謝陪伴孩子的家長對程式與人工智慧教育的支持。更鼓勵接受表揚的學生，能夠對程式學習保持熱情、持續精進，透過設計思維發揮創意，成為未來專業或跨域的程式人才。

鄭新輝補充，從最近熱門的新聞話題，AI繪圖獲得人類藝術競賽第一名，以及引起大眾廣泛討論，聰明到令人驚豔的ChatGPT，都顯示了AI未來對人類世界的影響。而臺南市教育局已經提早佈局，在中小學就開始扎根推廣實施AI教育、辦理AI競賽，培養學生機器學習的概念和AI程式設計規劃的能力，全面和科技世界接軌。所有獲獎作品和相關資訊皆已公布在競賽官網(https://scratch.tn.edu.tw)。