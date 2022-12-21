新北市20日於北大高中舉辦111學年度「全球公民培力-學生國際倡議行動初賽」活動，逾200位高中職師生組隊參加，針對剩食再造、減塑行動、發展在地觀光特色等議題，提出國際倡議行動方案。教育局長張明文也到場鼓勵學生，為全球永續盡一份心力。

教育局表示，新北市自110學年度首創公私立高中職全球公民培力計畫，今年有17所學校參與，各校於9至10月間帶領學生探究多元國際教育議題，提升公民倡議的行動知能。11至12月則分組發想提案，於初賽中發表。此次初賽6所獲優選學校，分別為三民高中、秀峰高中、光仁中學、永平高中、南山中學、板橋高中。接著200位師生將在生活中實踐提案，並於明年4月分享執行成果。一系列的學習歷程，學生集思廣益發揮創意，思考在地及全球問題，並由自身出發尋找解方，具體實踐全球公民使命與責任。

200位師生將在生活中實踐提案，並於明(112)年4月分享執行成果。(照片/新北教育局提供)

參加公民培力計畫的三民高中，學生則提出「剩食再造食譜」方案，減少食物浪費及永續利用，將國際所關心的剩食議題轉變為行動方案，邀請大家一起珍惜食物。永平高中學生潘又嘉表示，某天吃三明治時突然有疑惑，吐司邊最終去了哪裡？除了變成廚餘之外，有無其他選擇？每年全球有三分之一的糧食被浪費，為什麼仍有約十分之一的人口處於飢餓？經過自我提問、反思、分享，最後與同學利用Instagram製作圖文推廣剩食再製，跨出行動的第一步。

海山高中、明德高中及林口高中倡議減塑行動，學生討論當前全球氣候，呼籲保護海洋、減少使用塑膠製品，減緩氣候變遷。海山高中學生蔡嘉玶表示，這次想做「減塑，你我的塑」，是受到學校辦理的海洋環境講座啟發，同學們主動發起減塑梗圖創意大賽、免廢市集、淨灘等實際行動，在生活中落實減塑。

聖心女中以學校所在地八里出發，透過融入地景與文史的手機實境解謎遊戲，推廣在地觀光，也行銷八里特產文旦柚，作為應景伴手禮，未來將八里景點規劃為國際教育旅行路線，邀日韓姊妹校暢遊小鎮，讓八里的在地風情，被國際看見。高二學生杜昀馨表示，同學們努力實踐提案，讓姊妹校看見八里的在地特色，進而推廣新北教育旅行。

教育局長張明文表示，期許所有參與全球公民培力計畫的高中生，多觀察生活周遭事物、勇於跨出舒適圈、積極參與國際倡議行動，各校明年均能提出具體的執行成果報告。盼望新北師生發揮影響力，善盡全球公民責任，成為具同理心、學習力、溝通軟實力的國際人才。