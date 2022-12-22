近期在教育部國民及學前教育署的協助下，患有先天視障的講師陳雯柔獲得2022年「國泰卓越獎助計畫」教育與社區類組的15萬元獎學金肯定。陳雯柔表示，期望未來能貢獻自己的力量幫助其他身障者，讓他們在藝術創作領域走出更寬廣的一條路。

2003年總統教育獎獲獎者陳雯柔因先天性白內障、弱視以及斜視等障礙，在成長過程中需要面對許多挑戰，如學習上的挫折、同儕相處上的人際誤解等困境，但她憑藉著喜愛藝術與繪畫的心，不但沒被這些困難擊倒，反而激化她將藝術與自己的生命經驗結合，透過藝術療癒自我，也在創作中展現她對生命的體悟與省思，創作出許多能帶給他人安定的作品。

靈機藝動團隊的陳雯柔也是中央美術學院博士生動物藝術課程講師。(照片/教育部提供)

國教署表示，今年10月間，透過總統教育獎發展分組個案員協助參與「國泰卓越獎助金計畫」，陳雯柔與其團隊於教育及社區發展等領域，提出具創新視野、有助社會正向改變公益提案和專業特色研究而獲獎。本獎項也於12月5日國泰基金會通知錄取公告獎項，並於12月21日於臺北國泰慈善基金會頒獎。

2022國泰卓越獎助記劃頒獎典禮大合影。(照片/教育部提供)

陳雯柔指出，本提案是由獸醫系及美術系青年跨界合作組成「靈機藝動」團隊，共同關懷公益教育的課程計畫，結合動物學的理性專業及藝術的五感體驗，就像黑色與白色花紋共同構成了斑馬身上迷人的圖騰。而「合適的課程」是提案的主要目標，以「提升自信心、培養關懷力、認識自我與心靈療癒」為宗旨，研發系列動物藝術課程，從創作、公眾展覽、到作品數位化，藉由關懷動物，讓孩子從被關懷者成為具主動關愛能力的人，也因創作被社會看見而獲得自信和成就感。

總統教育獎發展分組團隊協助許多弱勢學生，此次獲獎的「靈機藝動」團隊，是針對臺中市各類弱勢學童的人數分布及學習情況做調查，並對弱勢兒童而開設的內容、課程規劃清晰有條理，以動物為橋梁，配合學童不同的情況，從建立彼此的信任，到關愛動物，關愛他人，到表達自我，循序漸進的深入其中，進而創作出具美感的動物主題作品，並數位化推廣到全臺，期望每個人都在生活裡像斑馬一樣的自信、美麗。