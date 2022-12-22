國立臺南大學數位學習科技學系112級畢業專題發表會暨成果展於12月21日展開，主題為「千禧蟲的第112次危機」，分為數位學習內容、數位學習系統、遊戲式數位學習—數位人文、以及遊戲式數位學習—新創議題等四項主題，在數位系老師指導下，學生展現數位科技應用成果，創意無限。

數位學習內容組共有3組成果，第一組是由伍柏翰老師指導的「IoTeaching：STEAM教育融入AIoT情境式教學之研究與學習整合教材開發」，透過mBot自走車與Webduino藍牙BLE晶片，讓學生透過動手實作體驗人工智慧與物聯網技術之應用情境，培養學生的運算思維與創意能力；第二組是由林豪鏘老師指導的「小小夢想家—透過VR虛擬實境職涯探索」，以VR裝置來實現各類職業的體驗，提供學齡兒童探索未來志向或是其他年齡使用戶體驗各行各業；第三組也是由林豪鏘老師指導的「魔數世界—數學教育遊戲」，透過謎題與密室，打造虛擬數學樂園，把數學從紙張上的公式與計算，轉變成了遊戲，讓學生更樂於學習。

數位學習系統組有3組皆由伍柏翰老師指導。第一組「打火小英雄：虛擬實境教學應用教材開發與教學實施以防風林、森林大火、室內火災為例」，本專題獲教育部「111年虛擬實境教學應用教材開發計畫」補助，主要是以VR設備來打造身歷其境的體驗，培養在實際火場下的臨場反應及判斷力；第二組「VR探究教學共享平台」，以VR環境進行活動之探究式教學，讓學生能夠在與現實世界相符的虛擬世界中進行知識的探究與實作；第三組「TEACHER-AR教育平台開發」結合AR擴增實境與自然科的雙語教學，透過小組解題的方式，共同完成任務，從中學習自然及英文以及團隊合作精神。

遊戲式數位學習—數位人文組有4組成果展現，第一組由林信志老師指導的「謎魍—臺灣鬼怪文學之遊戲化數位學習」，結合國立臺灣文學館之臺灣鬼怪文學特展，對臺灣各地鬼怪傳說進行整合與蒐集，打造互動式數位學習遊戲；第二組也是由林信志老師指導的「百年南遇：基於PixiJS與LINE Bot之解謎遊戲」，將實境遊戲搬至線上，透過劇情解謎來認識臺南古今的變化；第三組是由林豪鏘老師指導的「徜徉藝世界—結合SinGAN與橫向卷軸遊戲培養美術能力」，是一款以美術教育為題材的橫向卷軸遊戲，在遊戲中體驗不同的畫風，輕鬆地學會美術相關知識；第四組是由蘇俊銘老師指導的「古都之內：時光記憶—孔廟實境解謎遊戲」，透過實境解謎遊戲的方式，讓參與者了解臺南重要文化景點、古蹟的相關知識。

遊戲式數位學習—新創議題共有6組，第一組是由李建億老師指導的「道路安全:機車行駛模擬器」，透過模擬遊戲的方式，培養機車騎士的安全駕駛知識、防衛意識以及禮讓行人的觀念；第二組是由林信志老師指導的「罐洋—虛擬實境海洋汙染冒險之旅」，讓玩家透過頭戴式設備沉浸在大海中，感受人類對海洋帶來的各種汙染及威脅，以提升環保意識；第三組由林豪鏘老師指導的「追憶:3D解謎遊戲」，透過密室解謎的遊戲，讓玩家理解個資外洩可能造成的危害；第四組也是由林豪鏘老師指導的「疫尋皇傑：永憎—介紹疾病知識之回合制PVE戰略遊戲」，以遊戲的方式來讓玩家認識疾病；第五組由蘇俊銘老師指導的「守術：融合動物保育概念之塔防手遊」，結合盜獵的議題及臺灣保育類動物介紹的塔防手遊，玩家可以一邊玩手遊一邊進行數位手遊式學習，認識保育類動物及推廣杜絕盜獵的觀念；第六組由莊宗嚴老師指導的「食力派對—營養知識線上派對遊戲」，運用網路連線與機器學習技術，設計成以臺灣特色美食為主角的多人彈幕射擊派對遊戲，透過角色的狀態來反應出營養均衡的重要性，並利用互動、競爭來促使學習者快速學習營養概念。

南大數位系112級畢業專題發表會暨成果展除了12月21日在南大啟明苑演講廳進行成果發表會，並於12月23日至24日在該校文薈樓B1中庭廣場舉辦成果展，透過現場展示的方式，讓參觀人員可實際體驗學生們的作品，歡迎踴躍蒞臨參觀。