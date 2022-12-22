由行政院環保署及美國環保署共同推動多年的「臺美生態學校聯盟」，於12月21日辦理「2022年臺美生態學校認證表揚暨成果發表會」，南市成果豐碩，虎山實小經過11年環境教育的深耕淬鍊，終於成為亞洲第1所榮獲永久綠旗認證的學校，而其他獎項方面，竹橋國中、將軍國中及西港國中獲銀牌認證，歸南國小則獲銅牌認證。

臺南市長黃偉哲表示，在聯合國SDGs永續發展目標的精神下，推動綠能永續城市是重要的市政目標，而臺南市首創及推動低碳校園標章認證制度，希望透過學校教育的力量，讓環境生態保護的種子能夠從小扎根，對於虎山實小等校榮獲臺美生態學校認證肯定同感敬佩，期望持續透過國際交流與合作機制，讓環境教育往下扎根，並與國際接軌。

竹橋國中、將軍國中及西港國中獲銀牌認證。(照片/臺南市教育局提供)

竹橋國中、將軍國中及西港國中獲銀牌認證。(照片/臺南市教育局提供)

教育局長鄭新輝表示，南市臺美生態認證學校成績斐然，目前已有2所綠旗學校、21所銀牌學校獲得認證，成績名列全國前茅，除了鼓勵各校在課程與教學中落實生態學校友善環境理念外，為符應國際趨勢，教育局近年也開始極力推動銜接聯合國SDGs(永續發展目標) 17項指標融入環境教育計畫推動主軸，希望更多學校認識國際各項重大議題及永續發展脈絡，一同為營造友善、低碳、永續發展的校園環境努力。

虎山實小校長林勇成表示，臺美生態學校強調以孩子為主角，鼓勵學校帶著孩子盤點校園現況，透過孩子們的環境行動、環境學習地圖、守護環境大會師、自主探究學習的獨立研究發表、環境紀錄片發表等，虎山在2015年、2018年及2020年分別獲得3次生態學校最高榮譽的綠旗認證，在今年，虎山團隊經過了11年的努力，終於榮獲全亞洲唯一的永久綠旗，代表孩子們的具體行動受到大家的肯定。

教育局表示，透過今年度虎山實小、竹橋國中、將軍國中、西港國中及歸南國小等校生態學校課程的實踐與分享，與聯合國SDGs國際連結的教育創新，發展能夠應變未來世代各項課題的素養及技能。未來將持續鼓勵各校推動低碳綠校園及落實環境教育，讓更多校園成為低碳幸福城市的教育推廣基地，進而影響到家庭與社區，為環境盡一份心力，也讓世界看見臺灣在環境教育上的努力。