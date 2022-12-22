東海大學親善大使首度換新裝，以全新紅白面貌亮相，打破國內大學以中式旗袍為主的風格，這次推出由知名設計團隊打造英式凱特王妃風，以明亮的紅白設計呈現東海學生的熱情活力與氣質，用嶄新服裝迎接2023年的到來。

東海大學親善服務團邁入第19屆，今年首度換新裝。創立於2005年的東海大學親善服務團是校級社團，隸屬於該校公共關係室，成員們來自各個科系，在課餘時間接受國際禮儀、美姿美儀、彩妝保養、口語表達、溝通技巧等課程培訓，並擔任校內外重要活動的禮賓接待工作，包括亞洲APO成立大典、台中市政府論壇、大墩美展，以及WBSC-U12壘球世界盃和全國反毒頒獎等大型活動，都能看見東海親善服務團的身影。

東海校訊改版為雜誌型東海TIME,親善大使成為第二期封面人物。(照片/東海大學提供)

東海大學公共關係室主任黃兆璽表示，親善服務團成立至今已邁入第19屆，在校長張國恩的支持下，希望能以嶄新的面貌呈現現代青年的魅力，本次邀約東海哲學系校友李卓璞與她的母親廖佳琳共同為東海親善量身訂製，李卓璞為台灣制服女王廖佳琳的女兒，身為第二代的她也在東海畢業後於英國倫敦大學伯貝克學院攻讀品牌管理，這回母女共同討論與設計師李侑芳的團隊巧思下，服裝設計特地打破以往的旗袍風格，融入英倫元素。

融入英倫元素，以明亮的紅白設計讓東西方氣質巧妙並存，展現東海大學人文、博雅與國際視野。(照片/東海大學提供)

校方表示，親善服務團是傳遞東海大學品牌意向的重要推手，今年開始，除了典雅的金色旗袍，更加入紅白英倫凱特風格的新制服，兼具西方與東方之美，在歲末年終之際亮麗登場，東海以全新的氣象迎接新一年的到來。未來東海將強化親善團隊的陣容，希望能為國家社會服務，也期待位於中部的東海學生2023有機會加入總統府的國慶大典服務。