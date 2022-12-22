新北市教育局12月22、23日首次以虛實整合方式辦理學習共同體跨縣市市級公開課，今(22)日在莊敬工家實體進行戲劇、舞蹈、英文、農科、餐飲以及美容等6堂專業的公開課，也是首次高職市級公開課，充分地展現新北的優質技職教育；另外邀請到睽違3年的日本佐藤學教授進行國際研討會專題講座，兩日的研討會預計超過200人共襄盛舉，交流親師生共學及學教翻轉的創新教學經驗。

另外，本次活動採事先徵選跨縣市公開課影片，以影片方式進行臺北市、苗栗縣以及新竹縣學共夥伴的觀議課，並於教育局Youtube頻道直播，邀請您上線關注課堂教學與翻轉學習的實踐。

教育局長張明文(左)與日本學共大師佐藤學教授(右)合影。。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市以「為幸福而教」做為跨越學共十年的重要目標，學習共同體從理念倡導進入精緻化的深化實踐，以學生為中心，成為協同探究者，讓數位工具成為課堂上自然的存在，正好呼應日本學共大師佐藤學教授專題講座內容。佐藤學教授提到，二十一世紀的學習是以「探究」和「協同」為中心的學習，新北市在這10年來一直是臺灣的學校改革、課堂改革和學習改革的中心，衷心地期待新北市能夠帶動全國的改革新氣象。

莊敬工家協助共備並擔任議課主持人的陳學淵老師(右)與教育局長張明文(左)合影。(照片/新北市教育局提供)

在莊敬工家協助共備並擔任議課主持人的陳學淵老師表示，佐藤學教授強調「真正的學習」就是「回歸學科本質的學習」，而科學相關領域的本質就是探究的學習。在共同備課的過程中，除了聚焦在學習目標之外，我們更需關注於如何引導學生多元的思考，期許設計出能使每位學生從頭至尾熱衷於探究學習的課程。

本次活動採事先徵選跨縣市公開課影片，以影片方式進行臺北市、苗栗縣以及新竹縣學共夥伴的觀議課，並於教育局Youtube頻道直播。 。(照片/新北市教育局提供)

12月23日在昌平國小將進行體育課公開授課的新北市國教輔導團健體領域專任輔導員夏淑琴老師，她授課的內容是以二年級體操的支撐、柔軟平衡為主要課題，透過三項學習任務的設計，創造學生對話、聆聽與思考的機會，希望學生能透過語言與肢體互動探究歷程中，產生組內共學、組間互學的效益。

教育局長張明文表示，新北市連續五年蟬聯教育部技術及職業教育優等獎，莊敬工家進行的公開課，展現新北技職教育持續落實適性教育，為國家培育專業人才的成果。期待藉由每學期辦理學習共同體市級公開課，透過國內外專家指導說觀議課，協助學共夥伴進行深度學習，讓親師生共學及生生共學持續的在教育場域裡發生，期許新北學共人持續發揮學教翻轉的影響力，帶領學共夥伴邁向新北學共2.0。