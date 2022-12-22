寒假將屆，為提供中小學生渡過一個充實、健康且快樂的假期，透過多領域知能體驗，寓教於樂，同時培養人際關係與團隊合作精神，臺北市特於112年寒假規劃共3波多樣化的營隊活動，總計有312梯次，7426個名額，供學生選擇參加。為豐富本市學子寒假生活，新增的第3波營隊活動，共62梯次1,480人次尚可供學子報名參加。自即日起開放報名，歡迎中小學生踴躍報名，和臺北市教育局一起玩轉假期FUN寒假，透過動手做及體驗式學習，度過快樂又充實的寒假時光！

暑期營隊-連桿機構玩具製作(新興科技中心)。(照片/臺北市教育局提供)

第3波營隊活動內容包羅萬象，結合在地化、國際化、科技化、藝文化、運動化與生活化6大面向，以資訊科技、雙語國際、體育競技、田園生態、人文藝術等5大主題，滿足青少年多元興趣，如「雙語創意科學營」，藉由生活中處處充斥的科學，從觀察到實作，了解科學的背後原理外，同時從中學習科學英文用語，好玩又實用；「活力足球營」、「多元樂樂棒球營」、「熱血籃球營」等體育營隊，接續2022世界足球的熱潮，讓學生參與各項運動競技。營隊活動登載在臺北市政府教育局網站首頁，亦可利用手機即時透過Q-RCODE掃描下載，向各承辦活動學校報名參加。

中小學生製作的獨一無二馬克杯。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市教育局為協助中小學生培養正當休閒及藝文興趣、擁有正確運動觀念、培養服務合作精神及發掘試探個人性向潛能，每年皆規劃設計多元特色的營隊活動。今年第1波首先推出廣受國中、小學生喜愛的「職業輔導研習營」，進行職場參訪，並與大專院校合作規劃實作課程，協助學生從活動中進行職業試探，計有159個班別，3,901位國中、小學生報名參加。第2波推動STEM+教育，內容包含元宇宙、程式設計、大數據應用、生活自造等課程，共91梯次2,045名額，帶領學生認識未來科技發展趨勢！

和諧粉彩的異想世界-作品發表。(照片/臺北市教育局提供)

最後第3波營隊活動即將壓軸登場，營隊名額有限，錯過前2波營隊活動的同學們，可把握最後報名席次!