行政院22日下午宣布，明(112)年2月6日以前將有限度開放小三通，但不允許台商中轉，消息一出引起各界譁然。廈門台商協會長吳家瑩、福州台商協會長蔣佩琪協同福建省以及全國台企聯福建片區的會長們同聲譴責，認為行政院此舉相當不智，只求防弊卻不懂興利，簡直是「為德不卒」，吳家瑩更強調，為了防疫需求，台商們願意持PCR陰性證明上船。

吳家瑩表示，所有台商會長們在22日上午得知行政院即將開放小三通，原本每個人十分期待，畢竟福建省有超過二十萬名台商、台幹、台青正苦於買不到機票回家過年。沒想到行政院會後宣布的小三通方案，只限陸配與設籍金馬地區居民適用，而且直到明年春節以後都沒有放寬的可能，這讓台商會長們一致大聲痛批，真是「為德不卒」，根本是政府面對12月24日即將舉行「還我小三通大遊行」的壓力之下，所推出的臨時措施，他怒道：「根本沒把台灣人權益放在眼裡！」

五通客運碼頭登輪口設備和系統先進，環境整潔優美。(照片/廈門台商協會提供)

吳家瑩補充，疫情指揮中心指揮官王必勝曾到金門視察，說是對金馬地區的醫療能量有疑慮，但桃園機場每天上萬人入境都不擔心，唯獨擔心廈門、福州過來的小三通航運，這在邏輯上說不通。為避免台灣同胞對台商返台可能帶進疫情的疑慮，吳家瑩連同蔣佩琪共同聲明，他們會主動要求凡要從福建搭船小三通返台者，皆需出示48小時內PCR陰性證明，在大陸做一次PCR只需8塊錢人民幣，相信想回家過年的台商、台青、台幹們都會樂意配合。

吳家瑩最後痛心疾首表示，鴻海科技集團創辦人郭台銘才剛感慨「廟堂之上，朽木為官」，行政院立刻就活生生上演一個範例，希望執政當局勿執迷不悟，在這次九合一選舉大敗後，請學會真正替老百姓思考，確實顧及到每一位台灣人民的權益。