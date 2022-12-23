面對返鄉過年旺季，行政院22日宣布，僅限陸配與設籍金馬地區居民有條件開放小三通。其他人在大陸的台灣人民仍然受到限制，此政策一出令許多人感到錯愕。福建省11家臺商協會表示強烈譴責，並發表聲明，對行政院這種「切香腸式」的復航政策十分困惑，認為完全就是面對24日即將舉行「還我小三通大遊行」所做的應付措施，若是政府擔心疫情擴散問題，台商們願意自動出示48小時內PCR陰性證明。

福建省11個臺商協會聯合聲明中提到，專案中宣佈的小三通，只限陸配與設籍金馬地區居民，這種限制性的規定，令人難以理解。會長們同聲譴責，行政院此舉實在是為德不卒。所謂對金馬地區的醫療能量有疑慮，實屬政府處心積慮的托詞。桃園機場每天上萬人入境都不擔心，獨獨擔心廈門、福州過來的小三通航運，這在邏輯上不通，完全是人為強行設置的返鄉障礙。聲明中也補充，為避免政府操弄疫情議題疑慮，凡需要從福建透過小三通搭船返臺的鄉親，皆樂意配合出示48小時內PCR陰性證明，11家臺協會願意給予支持協助。

便捷的小三通已經成為了鄉親們往返大陸最便捷的中轉站，更是很多返鄉人的最後期盼，台商們殷切期盼行政院各部會順應廣大民意，考慮人道精神，傾聽民眾心聲，讓在外打拼的父老兄弟姐妹們能順利通過小三通返鄉，與家人團圓，過一個圓滿的團圓年。