112學年度學科能力測驗將於112年1月13日至15日舉行，總計11萬8仟餘人報考。大考中心將於12月23日上午9時起開放線上查詢應考資訊，或發現與原報名資料有不相符之處，團體報名考生請於12月27日回報大考中心。

112學年度學科能力測驗應考資訊查詢系統今日（12/23）上午9時起開放，考生可至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢。對報名資料有填寫行動電話號碼之考生，亦會於同日以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

考生查詢應考資訊如發現姓名、考區、報名科目等三項，有任一項與原報名資料不同者，務請於應考資訊開放查詢之日起，至12月27日前提出更正，集體報名者由集體報名單位傳真「考生資料更正表」。個別報名者以電子郵件（[email protected]）或傳真（02-23661365）方式檢具身分證影本、更正項目及聯絡方式至大考中心，並致電（02-23661416轉608）確認收件。考生可於112年1月3日起查詢試場分配表及考試地點時，一併查覽更正後之應考資訊。

身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不寄發審查結果，請考生於12月23日開放應考資訊查詢當日，自行至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」查覽或列印，申請特殊項目之考生則請於試務專區之「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查覽。如有查詢相關問題，請致電大考中心（02-23661416轉608）洽詢。

考生對一般項目或輔具項目審查結果有疑義者，請於112年1月3日前致電大考中心洽詢。對特殊項目審查結果有疑義者，可於111年12月28日前以書面提出複審，申請複審須有新事證或新病況且與原提供審查資料不同，並將申請表及相關文件以限時掛號郵寄至大考中心，逾期不予受理，複審結果請於112年1月3日至大考中心網站試務專區之「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查覽或列印。

若是在考試前突發傷病之考生可申請突發傷病考生應考服務，申請受理期間112年1月3日至10日請至大考中心網站「112學科能力測驗試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」登記，考生於網路申請後，須檢具相關醫療診斷證明正本，並以限時掛號郵寄至大考中心，逾期不予受理。考區受理期間112年1月11日至15日（日），考生須於大考中心網站下載專區下載「突發傷病考生應考服務申請表」，填妥後逕向考生所屬考區申請，如考生有其他緊急服務需求，請致電大考中心洽詢。

學科能力測驗每節考試開始前五分鐘打預備鈴，考試開始鈴響前，考生入座後只能以目視確認答題卷所印為考生本人應試號碼及姓名，不得翻閱試題本與答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答。考試開始鈴響起，即可開始於答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名與作答。若考生因特殊情況使用備用答題卷時，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，但仍須於備用答題卷上之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

特別提醒，各節考試開始20分鐘後不得入場，請考生特別留意掌握應試時間。考試結束鈴聲響畢，考生應即停止作答動作（包括擦拭、加黑劃記、增補文字或標點符號、簽名等）。應考前請考生務必詳閱112學年度考試簡章第38頁至48頁試場規則及違規處理辦法，以避免因違規被扣減成績。