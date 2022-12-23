112學年度希望入學放榜，華江高中温珮伶同學同時錄取臺灣大學生命科學系和成功大學不分系，成為華江高中第一位優異的準大學生。她表示很感謝一路上幫助過自己的所有人，今後也希望能夠以自身的力量去回饋社會、造福他人。

温珮伶自小便十分勤勉好學，平日雖然父母無法提供珮伶校外課程的費用，但她仍會透過學校提供的機會，積極爭取表現的舞台。高中時，選擇了無社費的書香社，更積極爭取到社團幹部總務一職。因為没有多餘的錢可以補習，她就利用網路上免費的學習資源-學習社群與影音平台替代校外補習班，努力充實自己的學業，在校內一直保持著優異的成績。

小學二年級時，温珮伶外公突然中風，當時年紀雖小但被指派待在病床旁照顧外公，小小年紀就被迫要提早承受鉅大的心理壓力，但也因此造就了她在高壓環境中仍能細心、謹慎做事之性格。

珮伶依自己的興趣選擇了生醫班群，高二時投入科展，與同學一起報名，往彼此都有興趣的動物與醫學類發展，經過不眠不休的努力，在北市科展比賽獲得佳績，現更進入國際科展複選。温珮伶回憶這過程中的挫敗感和成就感，深刻體會到要花更多的時間付出，才能展現成功的價值。這也讓她更加的努力，妥善分配校內課業與科展的時間，自主規劃生活步調，讓每刻的時間都被善用。

華江高中陳春梅校長表示：「珮伶在逆境中出身，却比同齡的孩子還要成熟獨立且具備隨機應變的思維，在課業上能自我要求，作事積極進取，實在難能可貴。」現實生活中帶給珮伶的種種困難的挑戰，不僅没有澆滅她的熱情，反更養成了積極自信的性格，面對這一路走來所有幫助過她的人，她充滿感謝，也希望長大後能用自己的能力回饋社會、幫助更多的人。