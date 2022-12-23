今年為嘉義市國際管樂節30週年，活動中特別邀請來自日本熊本縣的玉名高校吹奏樂部至中山女高，進行為期兩日的國際音樂交流與演出。中山女高巧思安排歡迎式、交流座談會、快閃演出及音樂會等建立國際友誼，開拓臺日學生文化與藝術眼界，並相約進行互訪。

中山女高校長張云棻與玉名高校校長渡邊正隆互贈文創紀念品，「中山娃娃」與熊本縣相當著名的宣傳大使「熊本熊」玩偶，傳遞對彼此真誠的祝福。二校學生也透過簡報、影片，介紹彼此的文化與生活，透過交流與對話，更了解樂旗隊艱苦的訓練歷程及藝術展演的創新思維。

中山女高特別安排玉名高校學生品嚐臺灣在地特產，淡水鐵蛋與魚酥、國民飲料珍珠奶茶、鳳梨酥、炒飯、小籠包等，兩校學生彼此交換特色禮物，千紙鶴、臺灣特色泡麵等，互動相當熱絡。二天的放學後，玉名高校學生均精心準備了室外快閃與室內大型音樂會演出，第一天的快閃演出，透過精彩的旗舞、槍舞、打擊樂、銅管吹奏，在演奏知名動漫柯南主題曲達到高潮，歡呼與掌聲不斷。

精彩的旗舞、槍舞、打擊樂、銅管吹奏等精彩表演，讓在場觀眾目不轉睛。(照片/中山女高提供)

在「中山樂旗校友後援會」的促成與籌劃下，甫在12月初拿下本年度日本全國金賞特優第一名的玉名高校，於交流第二日晚上在中山女高大禮堂進行長達近2小時的音樂會演出，帶給近千位觀眾視覺與聽覺上的多重饗宴。來自日本熊本縣的玉名高校吹奏樂部，成立至今已連續20年代表九州參加全日本行進管樂大賽，高達15次榮獲日本全國金獎及7次最優秀獎之最高殊榮，受邀至法國、韓國、美國等地演出，是活躍於日本行進管樂界的頂尖團隊。

活動當日由地主中山女高旗槍隊帶來精采開場，交棒玉名高校演奏迪士尼樂園瑰麗璀璨曲風揭幕，此樂曲版權為迪士尼特別授權玉名高校，僅有迪士尼樂園與玉名高校可以演奏。玉名並帶來日本傳統樂器太鼓、手鼓及傳統服飾等，演奏馬林巴琴、日本知名演歌歌曲、知名動漫信用詐欺師JP組曲、八木節、Sing，Sing，Sing、松平健森巴等曲目。曲風華麗混搭典雅，歡快交織沉穩，搭配旗、槍、彩帶等合舞，深深震撼人心，整場音樂會在最後，兩國學生及觀眾齊喊「中山樂旗，所向無敵；中山樂旗，我們愛你」的不間斷掌聲中畫下完美句點。

兩日交流時間雖短，但兩校學生擁有難得的國際交流經驗，也拓展了藝文視野。(照片/中山女高提供)

兩日交流時間雖短，但兩校學生擁有難得的國際交流經驗，也拓展了藝文視野。中山女孩帶著日本夥伴穿梭校園體驗臺灣高中生活，更建立兩校珍貴的情誼，相約明年在日本熊本縣再相見，引起中山學生的熱烈期待，希望未來中山女高與玉名高校旗槍隊、吹奏樂部屆屆傳承，讓榮光不斷、金賞持續。