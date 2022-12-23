隨著12月的到來，強恕高中校園內，開始瀰漫著耶誕節的歡樂氣氛。每年歲末的這個時候，正是強恕才藝競賽登場時刻，不僅有學生結合環保要素設計可靈活穿脫的環保衣，還有在臺的泰國、越南新住民學子以藝文方式，介紹家鄉東南亞文化來讓其他師生開拓眼界，這正是學生一展多元才藝的重要機會。

今年強恕高中的多元才藝競賽結合國際教育課程與新住民文化活動，辦理多元文化風情的展演走秀以及才藝表演，學校希望以此活動培育學生結合課程，展現所學的專業技能與創意，提升學生多元的創造能力。本次活動值得關注的亮點是學生利用環保元素，從日常生活中蒐集回收物品，再製成合身的環保服裝，變成一件能穿脫的環保衣。學生表示自己從「做中學、學中做」得到不少知識和技能，也是以後帶得走的競爭力。

本次活動值得關注的亮點是學生利用環保元素，從日常生活中蒐集回收物品，再製成合身的環保服裝，變成一件能穿脫的環保衣。(照片/強恕高中提供)

此次活動也集結了在臺灣的泰國、越南新住民學子透過巧思，展現各國藝術文化與特色，學生以展出藝文方式、服裝走秀等活動表現新住民的文化，臺上學生模特兒的步姿體態架勢十足，透過這次的表演，讓全校師生更熟悉東南亞國家的文化，進而肯定跨文化思潮的重要性。參與表演的師生們希望透過本次活動，能讓大家更了解東南亞國家的文化，並且拓展國際視野，提升世界觀，許多學生表示，期盼未來能持續擴大更多國際文化的認識與交流活動。

參與表演的師生們希望透過本次活動，能讓大家更了解東南亞國家的文化，並且拓展國際視野。(照片/強恕高中提供)

強恕高中校長黃益峰指出，「尊重多元」逐漸成為這一個世代的共識，每人都應展現對各種文化高度包容與友善的態度，學校藉由耶誕節活動，期盼「點一盞心燈」，讓學生了解到「感恩與惜福」的重要，並期盼師生們能將愛與喜樂，跨越族群、國際帶給身邊每個人，讓生活更具溫馨、社會更祥和。