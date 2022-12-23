111學年度臺北市立中正高級中學國際課程學生學習分享會於17日在華山1914文化創意產業園區辦理，分享學生包含臺北市立中正高中臺美雙聯學制(JDP)、臺英國際預科課程(IFY)以及國際舞蹈課程的學生，滿場近200人座位，座無虛席，規模盛大，在場學子們都表示這是一場學習分享的盛會。

學生全場或全英文簡報或以個人獨舞，以語言及肢體闡述一個學生個人的觀察與發現，詮釋對學習主題的省思、連結及熱愛，面對台下4位大學及臺美學者專家、滿場聽眾，宣誓勇往直前，走一條不同其他高中學生的學習路。

中正高中校長江惠真表示，中正高中每年辦理國際課程學生學習分享活動，主題皆為「ON MY WAY」，意義上要呼籲所有親師生看待學習要以歷程的角度來觀看，學習沒有最好只有更好，但目標很重要，而學習旅程中終點站卻不是唯一，歷程中的風景則更為可貴。國際課程強調全球連結、國際素養，因此，這次分享會主要目的在提供國際課程學生分享平台，使他們的學習與周圍的世界聯繫與互動，並且能經由讓學生的學習以及教師的教學被看見，來慶祝師與生的工作及進展。

教務主任許孝誠表示，這次分享會促進了教師與學生反思自己歷程中的證據，以掌握與學業及品格目標有關的學習成果，使師長理解哪些學習經歷是學生認為最有意義和最重要，彰顯學習的擁有感。包含攝影和繪畫創作、專題自做書、主題公開發表、舞蹈表演，連同主持、佈展及撤展都由學生包辦，規劃在12月份，除了展現學習的成果以外，也藉此感謝家長、師長、學校及教育局的支持。

為了給學生更多啟發，早上安排二場專題演講，邀請海外志工到AI專家在人生目標中不斷找尋及修正的張中宜談如何做自己，從她的3次蹲跳人生給學生一些人生設定目標的概念、另一位講者為韓國籍雕塑藝術工作者朴炤垠，她則是以一個文字形體及外在刻板印象談「Social Code」，社會準則與禮儀是人們的約定俗成，年輕人有責任使世界更好，也有責任重新定義部分的社會準則與禮儀。二則演講配合「ON MY WAY」主題啟發學生更多的思考。

中正高中校長江惠真表示，臺美雙聯學制(JDP)、臺英國際預科課程(IFY)以及國際舞蹈課程修習的學生要花比一般高中學生在語言學習及運用、專題研究、自主學習、時間管理都比同齡孩子有更多探索的機會，學校創造發表會的舞臺，一則讓家長見證學生在學習的獨立、成長，再則讓學生們感覺學習的道路上有夥伴同行，彼此鼓勵。

四位來自台灣大學及美國加州費爾蒙特中學的臺美學者專家對學生的分享讚不絕口，落落大方的穩健台風，流利通順的口語表達，藝術作品、書面報告和舞蹈表演都令人激賞。臺美雙聯學制的學生吳姵萱表示，分享本身沒有很大壓力，但現場來賓人數超過預期，還發覺現場來了很多位國際人士參與，這種經驗真的很特別，也使自己多了一次省思的機會。