義守大學醫學院健康管理學系，獲得「大學社會責任實踐基地(USR Hub)」三地門山川琉璃風景畫-健康促進活動補助，師長帶著學生前往屏東縣地磨兒國小德文分校，舉辦「地磨兒勇士！健康GO！」營隊活動，義大學子應用所學的專業知能，利用寓教於樂的方式傳授學童健康知識，並建立正確健康促進觀念，讓學童能落實健康習慣。

健管系共有13位同學一起投入「地磨兒勇士！健康GO！」營隊活動，為了與在地學童拉近距離，義大學子將原住民文化與人文特色融入健康議題中，以所學專業，分析地磨兒國小德文分校學童的健康基礎資料後，依據在地需求規劃「口腔保健」與「視力保健」兩大主軸的課程，其中健管系學生在課堂中示範正確使用牙刷和牙線的方式，也使用「牙菌斑顯示劑」讓學童能透過檢測過程，瞭解個人口腔清潔的落實程度，更將生活情境融入教學活動，利用學童午餐時間後的時間，帶領學童執行潔牙活動，並立即給予學童鼓勵與回饋，以能潛移默化此習慣到生活中。

健管系學生利用午餐時間，教導學童正確刷牙的方式，小學生認真學習、立即驗收。(照片/義守大學提供)

健管系大四學生賴泊心表示，雖然疫情導致活動延期，但大家熱情不減，針對疫情的變化不斷修正內容，最後終於把愛跟關懷送到部落給這群孩子們，他覺得這樣的經驗很有意義。健管系大四學生李勝智也說，系上每年辦理偏鄉學童健康服務，對同學來說是很難得的學習經驗，因為從互動中能深入瞭解每個地方的特色與文化，進而將這些元素與自身專業結合，藉活動發揮所長，讓社區的民眾都能獲得正確的健康觀念與知識。

義守大學深入部落，結合在地特色與所學術專業，透過有趣的活動設計，提升當地學童學習意願，獲得正確的健康觀念與知識。(照片/義守大學提供)

指導老師廖梨伶指出，健管系每學年都會帶領學生前往偏鄉部落，將教育資源挹注在國小校園中，直接受惠的不只是在地的學童，義大學子透過活動的設計與參與，發揮在校所學，前置作業的準備，還能實際瞭解每個部落的在地特色、認識多元的原住民文化，並將健康醫學的專業與在地結合，跨域設計出深植人心的活動內容，學生的成就感不言而喻，對臺灣土地也會有更深厚的情感。義守大學讓學生走出戶外，由大手牽小手，一起種下更多健康觀念及知識的種子，讓健康沒有距離，讓知識沒有城鄉差距。