夢想淘心室12月23日【創時空】邀請到今年海峽兩岸電視主持新秀會台灣菁英賽的前三強之一，台灣姑娘阿柔。已經是業界小有名氣的阿柔，在節目固定話題提問中與聽眾分享，她覺得自己像是麻辣火鍋，又麻又辣但是大家還是愛不釋手，一拿起麥克風眼底閃閃發亮的阿柔，期望自己能成為主持屆大家愛不釋手的主持人。

阿柔在節目中表示自己的第一個夢想是當家庭主婦，並笑著說到自己更是在朋友圈放放話，立志十八歲就要結婚。雖然至今仍是單身一人，但阿柔從小就很佩服媽媽能夠把家庭與小孩顧的那麼好，因此就對家庭主婦的日常非常嚮往，喜歡阿柔的聽眾朋友可以把握機會，臉書搜尋台灣姑娘阿柔。

多才多藝的音樂老師阿柔，將在2023年2月代表台灣與大陸入圍選手PK，爭奪第十四屆海峽兩岸電視主持心新秀會金獎，我們期待阿柔的專業表現與奪冠，更多有關音樂老師阿柔如何踏入主持屆的故事就在夢想淘心室今天的創時空，千萬不要錯過。

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