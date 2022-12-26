基督精神立校的東海大學24日舉辦「2022聖誕快樂」系列活動，包括聖誕市集、舞會、DJ表演、勁歌熱舞紛紛登場。今年因路思義教堂與畢律斯鐘樓進行整修，故平安夜禮拜地點更動至該校中正堂，場內座無虛席，大家唱詩歌、誦讀《聖經》，度過平安夜。

東海學子唱詩歌、誦讀《聖經》度過平安夜。(照片/東海大學提供)

一年一度的東海大學平安夜活動，今年以「2022聖誕快樂」為主題，用快樂的心迎接疫情解封後的第一個聖誕節。24日晚上，校園內慶祝活動陸續登場，除了有聖誕市集之外，另有學生社團包括熱門音樂社、風信子民謠吉他社、 藝術性社團星空野餐草地舞展暨音樂會、DJ數位音樂創作社、風之舞溜冰社等學生社團，均規劃了精彩的演出。

本次為東海大學解封後的第一個聖誕節。(照片/東海大學提供)

校長公館「康敦樓」也於晚間開放參觀，典雅的建築吸引許多師生、民眾入內參觀。東海大學校長張國恩表示，康敦樓即將進行整修，此次開放參觀也讓很多老校友回憶過往唸書時在師長家過節的溫暖點滴。張國恩說，上任後首度參加東海聖誕節活動，感受校內熱鬧的氣氛，也祝福大家聖誕平安。

東海大學校長張國恩說，上任後首度參加東海聖誕節活動，感受校內熱鬧的氣氛，也祝福大家聖誕平安。(照片/東海大學提供)

由於今年路思義教堂與畢律斯鐘樓進行整修，因此平安夜禮拜地點更動至中正堂，而午夜12點的「百響聖誕平安鐘」也將調整為以校內廣播系統播放平安祝福鐘聲。校方表示，雖呈現形式不同，但祈祝福杯滿溢的心意不變。