南華大學致力推廣漫畫產業，除了日前策畫的「金漫獎在南華」特展外，近期更舉辦「我愛漫畫王!」線上投票抽獎活動，鼓勵學子投票選出最喜愛的漫畫，除了抽出15名幸運兒可獲得一份禮物，獲選最佳人氣漫畫第一名之投票者會再加碼抽出 5名得獎者，一共抽出20個名額。票選的最後由近期人氣超夯的「鬼滅之刃」獲得最高票。

本次活動共抽出20個小禮物。(照片/南華大學提供)

漫畫產業近年來再度受到重視，為發掘更多新生代漫畫家，文化部自2010年起設立「金漫獎」，為響應台灣漫畫推廣，南華大學圖書館日前於主題書展區舉辦「金漫獎在南華」特展，受到廣大迴響。為延續其熱潮，南華大學特地舉辦本次的「我愛漫畫王!」線上投票抽獎活動，本次採線上投票方式，一人一票，最後由「鬼滅之刃」獲選最高票，「名偵探柯南」以一票之差排名人氣第二名。

南華大學校長林聰明指出，閲讀漫畫不應被視為浪費時間，學生接觸來自不同國家文化的漫畫作品，受其豐富性題材及各種畫風呈現的影響，亦能滋養學生創造力及視覺美感能力，並且與文字相比，圖像的呈現更能讓學生快速吸收及激發靈感，能夠延伸見聞。閱讀漫畫，不僅是娛樂休閒用途，也能從不同的故事主題中學習成長。

南華大學圖書館長賴淑玲表示，圖書館曾獲大量捐書，目前館藏擁有近8,400冊漫畫，近年更持續購入膾炙人口的作品，放於無盡藏二樓的漫畫書區，此區亦是圖書館特色空間之一，擁有28個沙發座位，四周圍繞著各式各樣的漫畫書，讓學生能舒適的環境下放鬆閱讀，常見學生閲讀時會心一笑，可說是最佳紓解壓力的方式。除此之外，學生也可透過官網設置的「電子資源整合查詢系統」，線上閱覽137冊台港漫畫，讓漫畫發揮多元性的閱讀，豐富學生的大學生涯。

南華大學圖書館曾獲大量捐書，目前館藏擁有近8,400冊漫畫，讓學子能盡情享受漫畫世界。(照片/南華大學提供)

財金系學生陳昱宏分享，他最喜歡的漫畫是《獵人》，因為有各種刺激和熱血的劇情橋段，並且深刻描寫友情之間的羈絆。陳昱宏補充，他們有一群同好者，為了讓他喜愛的漫畫登上南華漫畫王，他努力揪伴拉票，也因此漫畫又成為同學間的熱門話題，拉近彼此的距離，為大學生活創造美好回憶。