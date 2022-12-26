龍華科技大學日前舉辦ESG永續發展教育論壇，邀請大學、高中職及企業，以永續發展教育、企業永續人才培訓及企業推動永續發展等議題，進行研討交流與實務分享，期盼從學校到企業，共同攜手推展永續教育，讓永續教育從小扎根，使每個人都能善盡責任，成為地球永續公民。

龍華科大校長葛自祥在開幕致詞指出，全球化浪潮下，推動永續發展已成為大學責無旁貸的使命，聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SGDs)是以大學扮演先覺角色，期望高等教育單位展現社會服務的能量，因此近年來已從企業永續延伸至大學永續，期待能結合企業人脈資源與大學知識研究，為台灣開創永續發展的未來。

龍華科大ESG永續發展教育論壇，邀集產學研各界學者專家共聚一堂。(照片/龍華科技大學提供)

葛自祥強調，面對全球氣候變遷的生存危機，是大家面臨重要的轉型時刻，也考驗新世代的應變與調適能力，而教育是達成永續發展的最好方法，永續人才的培力與挑戰是刻不容緩的議題，確保不再只顧發展經濟卻傷害地球。他也期盼能藉由本次論壇的議題研討與心得交換，匯集各界經驗與智慧，深化產學交流，提升學校永續發展教育，並增進國內永續發展能量。

ESG永續發展教育論壇由龍華科大校務研究中心主辦、管理學院協辦，邀集產學研各界學者專家共聚一堂，首先由國立臺北大學金融與合作系教授黃啟瑞，以臺北大學近年推動永續教育現況與成效，發表「大學永續實踐、驅動未來」專題演講，並由前金管會主委/中央投資公司董事長陳樹主持、中華民國品質學會/泰研科技董事長盧瑞彥則擔任與談人。

臺北大學金融與合作系教授黃啟瑞，分享該校近年推動永續教育現況與成效。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大管理學院長陳元和 (左)致贈感謝狀，感謝來賓分享實務經驗。(照片/龍華科技大學提供)

隨後發表的3場次專題演講，分別是全校協THE ONE校長學校創辦人兼校長李惠銘的「社會為本 學習與學校永續治理」、永續國際顧問公司董事長鍾添旭的「為永續經營創造人才」，而大愛感恩科技總經理李鼎銘及默克先進科技材料公司經理吳怡和，則共同以「企業推動永續發展」議題進行實務分享，精彩內容讓與會者意猶未盡，留下相當深刻的印象。

另外，由於教育部推行108課綱，已陸續將聯合國永續發展目標(SDGs)融入學校課程與教學內容，龍華科大也運用本次論壇難得機會，同時舉辦高中職學校永續發展教育座談，邀請鄰近公私立高中職校長，分享與討論帶領學校邁向未來的相關策略與作法，期望共同攜手讓學校永續發展教育扣緊世界各大脈絡，永續力素養持續向下扎根。