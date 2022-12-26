來自美國、丹麥、法國、芬蘭等10國22位國際交換生至新北12所學校交流1年，為鼓勵外籍生體驗在地，新北教育局贈送「新北國際遊學服務體驗券」，由中外學生攜手進行偏鄉服務，以淨灘服務、老街走訪、踏青等活動，遊學新北，加深與臺灣的情感連結，並以外籍生熱忱分享母國文化，來拓展新北學子的學習視野，共創美好的經驗。

教育局表示，今年特別贈送國際交換生4樣見面禮，包括新北國際遊學服務體驗券、國際學伴攜手共學、72小時順口溜華語課程、新北客製化絹印遊學包。其中國際遊學服務體驗券，便是創造中外學生合作的機會，展開服務學習，為環境永續而努力，擁抱新北這座國際城。

永平高中交換生Kristel來自義大利，她參與學校的淨灘行動，和老師、同學以行動守護環境。在學校安排下，和學伴走訪永和保福宮，欣賞廟宇建築雕刻、彩繪、點光明燈祈福儀式。她表示，在台灣能認識不同信仰，感受到宗教文化所展現的生命力量，與多元的包容力。

新店高中安排5位國際交換生赴雙溪高中交流，分享多國文化及語言，並體驗在地廟宇文化。來自丹麥的交換生Amalie分享丹麥彩色屋的由來，以前顏料很貴，房屋外牆能漆上顏色便是財富象徵，但後來顏料漸漸平價，一般家庭也能買得起，現今在丹麥房屋顏色如同門牌號碼一般，都是重要的識別標誌。來自法國的交換生Léontine則在交流會上教授簡單的法語，並談法國人最鍾愛的家鄉美食，也提到烤勃根地蝸牛、法式蛙腿等菜式，雖在各國比較少見卻是法國美食的精髓。

新店高中Amalie分享丹麥彩色屋的特色。(照片/新北教育局提供)

新店高中的Léontine教學生用法語打招呼。(照片/新北教育局提供)

雙溪高中另結合校內的土地公廟，祭出擲茭文化。來自美國的Myla表示，第一次體驗擲茭，在同學幫忙集氣下，結果擲出「笑茭」，跟兩個半月形茭杯一樣的笑臉，讓她驚呼原來請示神明表達方式不同，也有不一樣的回應方式，東西方各有不同的宗教文化。負責接待的學生蕭承軒表示，與國際友伴共學多元文化，發現自己更瞭解、認同自己的土地。

新北高中的德國外籍生Lilli，則與建安國小學生分享德國人如何過聖誕節，德式甜薑餅、佐香料的熱紅酒，是溫暖的家庭時光必備過節食物。此外，學校也帶她至三峽茶廠，認識臺灣茶的生產步驟及品味茶香。她開心地說，感謝新北高中及建安國小的安排，臺灣獨特的茶文化，讓她收穫滿滿。

教育局長張明文表示，教育局自108年起與國際扶輪簽訂合作備忘錄，全國首創國際交換生單一媒合平台，今年再與國際扶輪3490地區、3481地區、3482地區及臺灣國際扶輪青少年交換協會續簽MOU，持續推動校校有國際交換生，期待未來每一所高中職都有外籍交換生，透過公私協力促進交換生與新北學生的交流與互動，打造前瞻卓越國際人才。