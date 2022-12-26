夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到出生於馬來西亞，畢業於世新廣電系的潘悅勤，天生擁有一副很靈魂的聲音。國、高中與大學時期的悅勤只要有上台表演的機會，都是歌唱比賽中的常勝軍，曾參與世新舍我盃大賽、僑生鄧麗君金曲歌唱比賽等。然而她小時候第一個夢想居然是想成為游泳教練，悅勤的星座是外冷內熱的處女座，她自稱自己像榴槤一樣，雖然外表看起來不易接近，但一認識就會了解到悅勤獨有的魅力。

悅勤從小就跟哥哥一同接觸音樂，並且喜歡音樂。兄妹兩人的個性很相似，喜好也幾乎一樣，最神奇的是差兩歲的他們居然是同一天生日。兄妹倆若一定要找出不同點，最不同的地方在於哥哥比自己有冒險精神。日常生活中悅勤樂於分享自己創作的音樂給哥哥與朋友，有時候也會在外接下表演的機會，哥哥則會積極地給予建議。到底什麼樣的聲音叫富有靈魂與美感？悅勤在本集節目中獻唱幾句，一聽就讓人愛上的聲音，聽眾們千萬不要錯過，想知道更多資訊就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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