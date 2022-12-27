12月25日是再興小學創校74週年校慶，該校於12月23日辦理系列慶祝活動，同時結合國際教育課程，規劃全校性「童心玩轉躍世界 Rock The World」闖關關卡，內容包含文化學習理解、海洋保育議題和臺灣文化全球推廣，展現師生國際教育教學成果。

再興小學於12月23日辦理系列慶祝活動，同時結合國際教育課程，規劃全校性「童心玩轉躍世界 Rock The World」闖關關卡。(照片/再興國小提供)

本次六年級師生共同規劃「臺灣文化嘉年華」(Taiwanese Culture Festival)，以「傳統信仰」、「魅力景點」、「原民文化」、「臺灣小吃」、「自然生態」為主題，設計系列明信片、徽章、天燈吊飾文創品於現場義賣，同時間還有布袋戲車、爆米香同歡，義賣所得將由學生透過國際議題專題探究，自主決定捐贈單位。

當天社區內政治大學、世新大學18位國際學生來訪，由再興六年級學生擔任外交大使，全程以英語進行活動導覽。(照片/再興國小提供)

當天社區內政治大學、世新大學18位國際學生來訪，由再興六年級學生擔任外交大使，全程以英語進行「布袋戲欣賞和操偶體驗」、「爆米香製作和品味」、「天燈吊飾DIY」三項活動導覽，從兒童的視角和國際學生共同體驗與感受臺灣文化魅力，同時也贈送義賣文創品和草仔粿、爆米香等臺灣風味小吃作為伴手禮。

參與活動的國際學生來自泰國、澳洲、墨西哥、馬來西亞、約旦等各個國家，擔任導覽的學生可涵說國際同學非常熱情，比想像中更想認識臺灣文化，很積極的詢問跟臺灣有關的問題和學校生活情形。學生張玄說自己接待來自墨西哥的國際學生，原來以為墨西哥很熱，聊天後才知道墨西哥的氣候其實冷熱皆有。學生品涵說本來很擔心國際學生會覺得導覽很無聊，而熱絡的互動讓她感受到自己真的是一位「外交大使」。學生守庸在導覽中發現國際學生對布袋戲最感到好奇，也學到不同國家如何說「你好」的方式。在導覽活動中，學生都表示能夠在與國際學生談話中交流彼此國家的文化，是本次最大的收穫。

學生表示，能夠在與國際學生談話中交流彼此國家的文化，是本次最大的收穫。(照片/再興國小提供)

本校英語教師賴妙蟬認為這次導覽提供學生實際使用英語的機會，而且也能知道有許多不同國家的人來到臺灣讀書，對孩子來說是一次很好的國際接觸經驗。而國際學生在問卷回饋中均對孩子親切流利的英語導覽表示肯定，也同意本次活動有助於認識臺灣文化特色。

「臺灣文化嘉年華」奠基於六年級綜合、藝術、英語、閱讀寫作教師跨域協作，經由主題式系列課程的學習，以及總結性學習任務的安排，逐步漸進的引導孩子察覺臺灣的文化優勢特色，也同時培養國際移動力。再興小學期許透過持續深耕國際教育課程，和積極辦理各項國際交流學習，孕育未來世界公民。