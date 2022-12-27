昨(25)日各縣市政府新任首長就職，玄奘大學共有四位傑出校友擔任地方首長或入閣新任首長團隊，分別是桃園市政府社會局局長陳寶民、新竹縣竹東鎮鎮長郭遠彰、新竹市政府民政處處長嚴翊琦及台北市政府發言人羅旺哲，爲母校增添光彩。玄奘大學恭喜四位傑出校友榮升，全校師生與有榮焉。

新任桃園市社會局局長陳寶民，畢業於玄奘大學社會工作研究所，曾任台北市榮民總醫院社會工作室主任，近期榮獲衛生福利部110年度第一屆「醫療事故關懷服務個人組優等獎」及2022年社會服務人權獎。

玄奘大學傑出校友-新任竹東鎮鎮長郭遠彰。(圖片/玄奘大學提供)

新任竹東鎮鎮長郭遠彰，畢業於玄奘大學企業管理研究所，曾任新竹縣議會議員、竹東里長及竹東鎮民代表等。

玄奘大學傑出校友-新任新竹市政府民政處處長嚴翊琦。(圖片/嚴翊琦處長提供)

新任新竹市民政處處長嚴翊琦，畢業於玄奘大學大眾傳播研究所，曾任新竹市政府市長室秘書、國民黨第20屆全國黨代表、國民黨中常委呂學樟辦公室秘書及國民黨新竹市黨部東區主任。

玄奘大學傑出校友-新任台北市政府發言人羅旺哲。(圖片/羅旺哲新聞觀察室臉書提供)

新任台北市政府發言人羅旺哲，為玄奘大學新聞學系傑出校友，曾職於東森電視台，為政治組資深記者及主播。

玄奘大學校長簡紹琦表示，對於本次有四位傑出校友進到政府單位擔任重要職務，學校與有榮焉，也期待他們在工作崗位上發揮所長、貢獻社會。