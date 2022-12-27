堅定信念，所有可能都實現！今年畢業於義守大學「原住民族學院」傳播與設計學院原住民專班的林杰文，以音樂創作專輯「Verse2（第二段）」為畢業成果作品，亮眼的表現，讓當時受邀出席畢業成果展的立法委員伍麗華相當驚豔，再加上林杰文本身個性活潑又外向，因此向他提出工作邀約，現在林杰文已成為國會助理，但很難想像當初還沒進入到義守大學就讀前，他曾一度對未來感到迷惘。

來自臺東縣排灣族的林杰文，從小熱愛唱歌，進入義守大學後，透過多元的學習，一圓音樂夢。(照片/義守大學提供)

來自臺東縣排灣族的林杰文，從小就熱愛唱歌，但是在大學以前，對未來完全沒有想法與計劃，後來從高中學長姊口中得知義守大學設立「原住民族學院」，豐富的課程不但傳授專業知識外，同時也傳承原住民文化，甚至培育學子多元嘗試與發展，有些大四學生的畢業專題就是出專輯，因此激起了林杰文的音樂夢，於是他下定決心選擇義守大學就讀。進入義守大學後，來自全臺各族群的學子齊聚，大家相互分享彼此的文化，一起參與原住民相關社團，林杰文還擔任社團的社長，積極拓展義大原民學院與外界的交流，找到自信的林杰文，全力以赴完成學業與生活中的每件事。

精彩的大學生活，豐富了林杰文的視野，而他的音樂夢更在進入義守大學後逐漸壯大與成真。林杰文利用課堂閒暇之餘，接觸與學習更多元的音樂，他花了4年的時間創作歌曲，並利用其中的2年籌備專輯。林杰文創作的「Verse2（第二段）」，專輯總共收錄6首歌，是用來紀念自己的音樂人生三部曲，他說如果把音樂分三段，第一段是感謝父母賦予的音樂天分，而第二段就是追夢階段，放手一搏才能實現夢想，第三段則是留給未來的自己。林杰文夢想站上舞台演出，為了讓體態更好看，他成功減重了30公斤，更表示這些事情都是需要很堅定的信念，堅持下去，有一天，夢想就會實現。

義守大學林杰文(左)，在畢業成果展中展現亮眼的音樂才華，也因此獲得立法委員的肯定與工作邀約，畢業後即成為國會助理。(照片/義守大學提供)

林杰文很感謝義守大學給予這麼寬廣的空間，讓年輕世代的他們可以盡情揮灑青春夢，尤其學校的老師，在大學四年期間更是給予課堂上、生活中的建議與關懷，他還特別寫了一首歌送給義守大學原住民族學院。林杰文堅定的處事態度，不但實現對音樂的熱忱，更讓自己的人生充滿無限可能與精彩，這樣的青春旅程，都是未來最棒的養分。