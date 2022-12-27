南華大學於日前舉辦「就業力學程-創業楷模講座」，特別邀請國際精工股份有限公司李茂碷董事長演講，以「ESG節能減碳愛地球」為題，分享發展企業的同時，如何兼顧到環境永續。各項技術日新月異不斷發展，為人們帶來許多便利，卻使地球環境出現問題，李董事長不僅以創新帶領企業突破，也以行動支持永續發展，其豐富的知識與歷練讓聽講的大學生受益良多。

南華大學副校長林辰璋表示，李董事長從事的行業與我們的生相當密切。在全球暖化日漸嚴重下，炎熱的氣溫讓大家的生活都離不開冷氣，但國際精工生產的巨型風扇能瞬間將偌大的場地降溫，在節能省電的部分，有很大的幫助。榮獲創業楷模的李董事長，不僅持續在業界發揮影響力，也關心偏鄉學校與氣候議題。透過演講分享如何發展企業也兼顧環保議題，其經驗非常值得同學們學習。

民國73年，剛從台科大畢業的李董事長即創業從事精密、自動化產品的製作，在此基礎上發展國際精工。近年來在《京都議定書》、《巴黎協定》推廣倡導下，各國各界對環保永續議題非常關心，不僅制定邊境碳稅制度、補償因全球發展而受害的國家，以及進行碳盤查，皆是全球的發展趨勢，看似有許多限制，在李董事長眼裡卻充滿著商機。

國際精工股份有限公司李茂碷董事長演講。(照片/南華大學提供)

李董事長說，在廣大的空間中要如何不使用冷氣卻可以達到涼快的效果？直升機大風扇是國際精工驕傲的產品，直徑5至7公尺的風扇能產生巨大的空氣環流，即使室外炎熱室內也能保持涼爽，全世界用鋁合金製作並申請到美國專利的只有國際精工。此外，風扇還能與物聯網結合，透過手機便能操作；如此特別的風扇，馬達是以稀土製造，良好耐用的品質且可以產生巨大扭力達到空氣流通的效能。

全球設定2030年減碳50%、2050年達到淨零排碳的目標是未來企業的趨勢，而國際精工在此扮演的角色便是在建築中做到淨零排碳。李董事長以裝設在校園禮堂的產品為例，室內裝設一架直升機大風扇，單獨使用便能省下90%的電，若與冷氣搭配使用全年還可省電60%，而且永續運轉可有100年的使用壽命。

董事長解釋1度電=0.5公斤的二氧化碳，12公斤的二氧化碳=1棵樹，以校園禮堂內的風扇來說，單純使用直升機大風扇一年省下的電就相當於1500棵綠樹，與冷氣混合使用一年相當於種下900棵樹，永續使用100年種下的樹木更是驚人。經過換算，更瞭解一架風扇對環境永續具有莫大貢獻，也讓李董事長更加堅定要持續從事永續發展的事業。

李董事長說，當初設計大風扇是為了公司工廠的員工們，工廠的悶熱只有直徑0.5公尺的小風扇吹散，地面布滿電線十分雜亂不便。在遊歷淡水紅毛城後，受百年前英國吊扇設計啟發，歷經年久的吊扇竟仍能運轉，感佩設計者希望產品不要輕易毀損及永續使用的理念影響，便效法做出能長年使用的產品。一年做十萬架風扇，一百年做一百萬架，對地球將有無比的貢獻，雖現階段無法完成，但卻是公司齊心的目標。